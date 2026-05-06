ADIS încearcă din nou să „stingă” criza deșeurilor. Ce spune fostul director, care a lansat licitația de 375 milioane lei de Revelion?

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău lansează o nouă procedură de „negociere fără publicare” (NFP), aprobată de Adunarea Generală a Asociaților (AGA), pentru contractarea rapidă a unui operator de salubrizare care să asigure serviciile în 65 de localități din județ.

Foto: 30 decembrie 2017

Directorul executiv al ADIS, Sorin Boghiu, a anunțat că procedura va avea un calendar clar pentru depunerea ofertelor.

„Azi lansăm noua achiziție prin negociere fără publicare, a fost votată de AGA ADIS. Vom face un calendar de depunere a ofertelor, cu termene rezonabile”, a declarat Boghiu.

Potrivit acestuia, mobilizarea operatorului va fi organizată etapizat, în funcție de priorități și de tipul localităților. Astfel, orașele și municipiile vor avea prioritate, cu un termen de mobilizare de 48 de ore, în timp ce localitățile rurale vor fi acoperite ulterior.

„Mobilizarea va fi graduală, întâi urbanul, apoi ruralul – 48 de ore pentru orașe și municipii, 5 zile pentru unele localități rurale cu peste 8.000 de locuitori (Oituz, Dofteana, Poduri, Sascut) și 7-10 zile pentru alte localități rurale”, a explicat directorul ADIS.

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, Boghiu a subliniat că legislația achizițiilor publice impune condiții stricte pentru operatorii participanți.

„Legea achizițiilor spune că nu poți acorda un contract unei firme care nu și-a plătit taxele. Deci certificatul fiscal este obligatoriu, fără el nu te califici, ești eliminat”, a precizat acesta.

Deși este o procedură de urgență, reprezentantul ADIS susține că procesul rămâne unul competitiv. Instituția va transmite invitații către patru operatori, însă documentația va fi publicată și pe site, oferind posibilitatea participării oricărui operator interesat.

„Trimitem invitații către 4 operatori din județ, dar se încarcă și pe site, poate veni oricine, este o procedură competitivă”, a mai declarat Boghiu, pentru Ziarul de Bacău.

Contractul ce urmează a fi atribuit va avea o durată limitată, de patru luni, conform cadrului legal în vigoare, cu opțiunea de prelungire.

Ce spune fostul director ADIS?

Criza deșeurilor declanșată pe 2 mai în 65 de localități a fost cauzată de eșecul ADIS în organizarea unei licitații pentru 8 ani, conform legislației. Dacă precedenta perioadă de 8 ani, care s-a epuizat în urmă cu mai mult de doi ani, era vorba de 125 de milioane de lei, noua licitație va fi de 375 de milioane de lei, mult peste inflație. Toate „informațiile” duc către Viorel Hotea, fostul director executiv, care a avut la dispoziție 3 ani din mandatul său în fruntea ADIS, ca să lanseze și să finalizeze achiziția publică pentru noul operator.

Contactat de Ziarul de Bacău, Hotea s-a eschivat. „Cred că aceste răspunsuri trebuie date de conducerea ADIS. Eu am demisionat în ianuarie 2026, perioada asta este încheiată pentru mine”, a replicat fostul director executiv al asociației care asigură tutela serviciului de salubrizare.

Hotea fost chestionat și despre acuzațiile că licitația ar fi fost pregătită pentru un anumit operator. „Așa spun unii, dar caietul de sarcini poate fi studiat de oricine pe site-ul ADIS!”, a replicat el.

Chiar și așa, ridică semne de întrebare faptul că licitația lansată sub mandatul lui Hotea a fost publicată pe SEAP pe 30 decembrie 2025, cu un termen foarte „strâns” de contestații, 8 ianuarie 2026, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă.

Licitația de 375 de milioane de lei, pe 8 ani, are termen de depunere data de 19 mai 2026. Până la finalizarea procedurilor, ADIS va apela la procedura încredințărilor directe, prin procedura negocierii fără publicare, pentru 4 luni.

Cele 65 de UAT-uri vizate de contract sunt municipiile Onești și Moinești, orașul Dărmănești și 62 de comune: Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, Berești Tazlău, Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Căiuți, Cașin, Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dealu Morii, Dămienești, Dofteana, Filipeni, Găiceana, Ghimeș-Făget, Glăvănești, Gura Văii, Huruiești, Izvorul Berheciului, Lipova, Livezi, Mănăstirea Cașin, Măgirești, Motoșeni, Negri, Odobești, Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Pâncești, Parava, Pârgărești, Parincea, Pîrjol, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, Sascut, Scorțeni, Secuieni, Solont, Ștefan cel Mare, Stănișești, Strugari, Tătărăști, Târgu Trotuș, Ungureni, Urechești, Valea Seacă, Vultureni, Zemeș.