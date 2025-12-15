Administrația Viziteu lovește în mediul de afaceri! Crește salubritatea cu 30% pentru firme. Ce spun patronii băcăuani

Administrația condusă de primarul Lucian-Daniel Viziteu propune o majorare cu 30% a taxei de salubritate pentru persoanele juridice din municipiul Bacău, măsură care a stârnit deja reacții puternice în mediul de afaceri.
Deși Stanciu-Viziteu s-a declarat de fiecare dată un mare susținător al mediului de afaceri local, promovând intens întreprinzătorii locali pe pagina sa de Facebook și pe site-ul Primăriei, edilul a decis să le crească dările la buget.
Dezbatere „la mișto”
Proiectul propus de primarul Viziteu prevede creșterea taxei de salubritate de la 26 de lei lunar, pe salariat, la 34 de lei. Majorarea a apărut „peste noapte”, fără să fie discutată cu mediul de afaceri sau măcar cu restul consilierilor locali.
Prevederea a apărut în proiectul de hotărâre propus spre vot la următoarea ședință a Consiliului Local, deși în proiectul care a stat în dezbatere publică taxa apărea neschimbată. Astfel, oamenii de afaceri din Bacău au fost induși în eroare și nu au avut de ce să transmită propuneri sau opinii vizavi de proiect.
Administrația Viziteu sacrifică mediul de afaceri
Din partea administrației locale, viceprimarul Bacăului, Leonard Bulai, explică decizia prin contextul mai larg al reformei fiscale propuse de Guvernul Bolojan. „Având în vedere reforma fiscală propusă de Guvernul Bolojan, care va impacta destul de mult asupra persoanelor fizice, am ales să majorăm taxele la persoanele juridice, cum de altfel au decis și alte municipii. Încercăm să reducem povara asupra populației”, a declarat Bulai.
Patronii din HORECA sunt disperați
Pentru operatorii din HoReCa, majorarea vine într-un moment extrem de dificil. Nicolae Rusei, președintele Asociației Patronatelor din HoReCa Bacău, avertizează că o astfel de decizie riscă să pună o presiune suplimentară pe un sector deja afectat de scumpiri în lanț.
„Vom avea o întâlnire cu reprezentanții Primăriei înainte de ședință. Vom încerca să ne prezentăm punctul de vedere. Vă dați seama că ne afectează foarte mult, în condițiile în care costurile au crescut cu peste 30% la materia primă, în domeniul nostru, plus creșterea foarte mare la energie electrică. O altă taxă este încă un cui în coșciug pentru domeniul HoReCa în Bacău”, a declarat Rusei.
Există și patroni fericiți
Nu toți antreprenorii privesc însă negativ majorarea taxei. Adrian Gârmacea foto), proprietarul fabricii Barrier, consideră că astfel de creșteri sunt necesare pentru ca orașul să poată funcționa și să se dezvolte. „E normal să crească, important e ca Bacăul să fie curat, să funcționeze bine servicii ca ecarisajul, iluminatul public. Nu poți să ai pretenții, din ce bani să se facă, dacă nu din taxe adecvate? Cum să poți dezvolta un oraș? Taxa de salubritate trebuie să crească, la fel și impozitele pe locuințe, dar banii ar trebui să rămână la bugetul local”, spune omul de afaceri.
Acesta admite că toate businessurile sunt afectate de majorările fiscale și că nimeni nu plătește impozitele cu bucurie, însă subliniază că esențial este ca „serviciile să se întoarcă în comunitate, altfel împărțim sărăcia”.
Proiectul privind stabilirea cuantumului taxei de salubritate urmează să fie dezbătut în ședința de Consiliul Local.
Comentarii
next a zis
Dezbaterea este și a fost un praf în ochi . Chestiune doar de imagine vezi doamne a fost asigurată transpartența decizională.
Întradevăr ” la mișto” se face administrație publică la Bacau.
Să vedeți cum vor stabili taxele pe mijloacele de transport.
Toată administrația este varză nimeni nu știe , nu poate, nu colaborează intra ori interinstitutional. Nu există dosare fiscale electronice, digitalizate. Opțiunea primarului exprimată la G4media este de stabilit taxa auto la nivelul de poluare noneuro și apoi toâi nemulțumiții să redepună declarații fiscale. Nu vorbește nimic despre obligația primariei de a emite mai întâi Deciziiele de impunere.
Nick a zis
Poate Adrian Gârmacea (cel din foto), proprietarul fabricii xxx de aceea e asa „curajos”. E de notorietate că unele firme nu declara la valoarea reală numarul de angajati si fiindca sunt „protejati”, nu platesc decât pentru o parte dintre aceștia. Tot de notorietate e si amiciția dintre Gârmacea si primar, acesta din urmă, în drum spre casă la Sărata mai opreste la sediul Barrier si stă la „cioace”. E usor a vorbi când firma ta se descurcă financiar foarte bine, dar unele firme deabia supraviețuiesc.
Adrian G. a zis
Salutare Nick!
Esti sigur ca Barrier si Electric Plus sunt firme „protejate” si nu platesc salubritatea?
Te astept la o cafea sa verificam impreuna daca afirmatiile tale sunt adevarate?
SEPTEP a zis
Auzi Adriane,după ce ai plătit taxele și impozitele.Mergi la primar și pune-i mătura în mâna să măture orașul.E varză.Gunoiul,valeu.Numai spun.Hai noroc
Yo a zis
Dl. Gârmacea – vi se pare ca orasul acesta este curat? Taxa pe salubritate din 2025 care a fost cu siguranta mai mare la nivel general peste orice an anterior NU se reflecta in teren! Cresteri de taxe sunt normale dar valoarea lor trebuie sa reflecte serviciile prestate pana in prezent, care, in Bacau sunt mult, mult ramase in urma.
Costy a zis
E normal ca dl. Garmacea sa fie de partea Statului, cand primesti un ajutor de la stat de 3 milioane de euro nerambursabil pt Barrier.