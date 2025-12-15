Administrația Viziteu lovește în mediul de afaceri! Crește salubritatea cu 30% pentru firme. Ce spun patronii băcăuani

Administrația condusă de primarul Lucian-Daniel Viziteu propune o majorare cu 30% a taxei de salubritate pentru persoanele juridice din municipiul Bacău, măsură care a stârnit deja reacții puternice în mediul de afaceri.

Deși Stanciu-Viziteu s-a declarat de fiecare dată un mare susținător al mediului de afaceri local, promovând intens întreprinzătorii locali pe pagina sa de Facebook și pe site-ul Primăriei, edilul a decis să le crească dările la buget.

Dezbatere „la mișto”

Proiectul propus de primarul Viziteu prevede creșterea taxei de salubritate de la 26 de lei lunar, pe salariat, la 34 de lei. Majorarea a apărut „peste noapte”, fără să fie discutată cu mediul de afaceri sau măcar cu restul consilierilor locali.

Prevederea a apărut în proiectul de hotărâre propus spre vot la următoarea ședință a Consiliului Local, deși în proiectul care a stat în dezbatere publică taxa apărea neschimbată. Astfel, oamenii de afaceri din Bacău au fost induși în eroare și nu au avut de ce să transmită propuneri sau opinii vizavi de proiect.

Administrația Viziteu sacrifică mediul de afaceri

Din partea administrației locale, viceprimarul Bacăului, Leonard Bulai, explică decizia prin contextul mai larg al reformei fiscale propuse de Guvernul Bolojan. „Având în vedere reforma fiscală propusă de Guvernul Bolojan, care va impacta destul de mult asupra persoanelor fizice, am ales să majorăm taxele la persoanele juridice, cum de altfel au decis și alte municipii. Încercăm să reducem povara asupra populației”, a declarat Bulai.

Patronii din HORECA sunt disperați

Pentru operatorii din HoReCa, majorarea vine într-un moment extrem de dificil. Nicolae Rusei, președintele Asociației Patronatelor din HoReCa Bacău, avertizează că o astfel de decizie riscă să pună o presiune suplimentară pe un sector deja afectat de scumpiri în lanț.

„Vom avea o întâlnire cu reprezentanții Primăriei înainte de ședință. Vom încerca să ne prezentăm punctul de vedere. Vă dați seama că ne afectează foarte mult, în condițiile în care costurile au crescut cu peste 30% la materia primă, în domeniul nostru, plus creșterea foarte mare la energie electrică. O altă taxă este încă un cui în coșciug pentru domeniul HoReCa în Bacău”, a declarat Rusei.

Există și patroni fericiți

Nu toți antreprenorii privesc însă negativ majorarea taxei. Adrian Gârmacea foto), proprietarul fabricii Barrier, consideră că astfel de creșteri sunt necesare pentru ca orașul să poată funcționa și să se dezvolte. „E normal să crească, important e ca Bacăul să fie curat, să funcționeze bine servicii ca ecarisajul, iluminatul public. Nu poți să ai pretenții, din ce bani să se facă, dacă nu din taxe adecvate? Cum să poți dezvolta un oraș? Taxa de salubritate trebuie să crească, la fel și impozitele pe locuințe, dar banii ar trebui să rămână la bugetul local”, spune omul de afaceri.

Acesta admite că toate businessurile sunt afectate de majorările fiscale și că nimeni nu plătește impozitele cu bucurie, însă subliniază că esențial este ca „serviciile să se întoarcă în comunitate, altfel împărțim sărăcia”.

Proiectul privind stabilirea cuantumului taxei de salubritate urmează să fie dezbătut în ședința de Consiliul Local.