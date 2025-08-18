Adolescent de 17 ani din Bacău, reținut după ce a furat banii din mai multe magazine din oraș

Un adolescent de 17 ani din Bacău a fost reținut de polițiști, după ce a furat din mai multe magazine din oraș. Unul dintre incidente a fost surprins de o cameră de filmat.

Colaj capturi video. Sursa stirileprotv.ro

Pe 16 august, în jurul orei 21.30, polițiștii Secției 1 Poliție Bacău au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie, de 53 de ani, angajată a unei societăți comerciale din localitate, despre faptul că, o persoană necunoscută ar fi intrat în incinta brutăriei și ar fi smuls casa de marcat în care se aflau 400 de lei.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 17 ani, din Bacău, care ar fi sustras casa de marcat din brutărie, cauzând un prejudiciu total de 1.000 de lei.

Adolescentul nu era la prima abatere. În aceeași zi, el a mai furat 100 de lei din alt magazin. Cu două zile înainte, pe 14 august, băiatul furase 6 deodorante dintr-un magazin, cauzând un prejudiciu de 130 de lei.

Tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.