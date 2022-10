Aeroitalia a pus în vânzare bilete pe rutele Bacău – Bergamo și Bacău – Roma. Cum sunt prețurile, comparativ cu cele de la Wizz Air

Compania aeriană Aeroitalia lansează primele sale rute regulate de pe Aeroportul din Bacău spre și dinspre orașele Roma și Milano (Bergamo), începând luna decembrie 2022. Biletele au fost deja puse în vânzare pe site-ul oficial al companiei, pentru perioada decembrie 2022 – martie 2023.

În ceea ce privește prețurile, acestea sunt, la o primă vedere, aproximativ la fel cu cele de la Wizz Air. Astfel, exceptând luna decembrie care este de regulă mai scumpă, începând cu ianuarie 2023, prețul unui bilet dus-întors, pentru o persoană, pornește de la 55 euro la Aeroitalia, în timp ce la Wizz Air pornesc de la 47 euro.

Aeroitalia a luat mai multe aeronave de la Blue Air, compania care a anunțat recent că nu mai efectuează zboruri din cauza problemelor financiare.

Cum arată, comparativ, prețurile și avantajele oferite de Aeroitalia și Wizz Air

De exemplu, pentru un zbor Aeroitalia, dus-întors în perioada 20 – 27 ianuarie 2023, pe ruta Bacău – Milano (Bergamo) – Bacău, prețul pentru un bilet din categoria Basic este 55 euro. În pachetul basic este inclus doar un bagaj de mână de 8 kg.

La Wizz Air, pentru o perioadă similară (24 – 31 ianuarie), o călătorie dus-întors pe aceeași rută pornește de la 47,6 euro pentru un bilet basic, în care este inclus doar un bagaj de mână.

Pentru un bilet din categoria Clasic la Aeroitalia, prețul este 115 euro. În pachetul Clasic sunt incluse, pe lângă bagajul de mână si cel de cală (23 kg), alegerea gratuită a locului și posibilitatea de a schimba, o singură dată, ziua zborului.

Pentru un bilet din categoria Wizz Go, prețul se ridică la 122 euro și este inclus un bagaj de cală de 20 kg, un bagaj de mână plus un troler de cabină, care trebuie să se încadreze în anumite dimensiuni și selectarea gratuită a locurilor, cu excepția rândurilor 1 și 4, plus îmbarcare prioritară. Dar, spre deosebire de Aeroitalia, nu există posibilitatea de a modifica data zborului.

Varianta biletului din categoria Flexi de la Aeroitalia este cea mai scumpă, 215 euro. Aici sunt incluse un bagaj de mână și două bagaje de cală de 23 kg, se oferă un loc premium în avion, există posibilitatea de a schimba mai multe date de zbor și, în cazul în care te răzgândești, prețul biletului poate fi rambursat în proporție de 70%.

Pentru un bilet în categoria Wizz Plus&Flex, prețul este de 172,8 euro și sunt incluse mai multe beneficii: bagaj de mână, troler de cabină mai mare decât în varianta Wizz Go, bagaj de cală de 32 kg. De asemenea, îți poți alege locul din avion, inclusiv din rândurile 1 și 4, poți modifica data zborului și primești rambursare în cazul în care te răzgândești cu privire la călătorie.