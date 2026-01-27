Aeroitalia revine cu 2 zboruri către o destinație foarte populară, de pe Aeroportul Internațional Bacău

Compania aeriană Aeroitalia va relua, începând cu data de 31 martie 2026, operarea zborurilor regulate pe ruta Roma Fiumicino – Bacău, cu două frecvențe săptămânale, în zilele de marți și sâmbătă.

Reluarea legăturii aeriene cu capitala Italiei vine în contextul consolidării ofertei de transport aerian de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, un punct de interes major pentru pasagerii din județ și din întreaga regiune a Moldovei, în special pentru comunitatea românilor din Italia.

În prezent, companiile aeriene care operează de pe aeroportul băcăuan asigură conexiuni către șase destinații, iar revenirea Aeroitalia contribuie la diversificarea opțiunilor de călătorie și la îmbunătățirea conectivității internaționale a Bacăului.

Zborurile vor fi operate cu aeronave din flota Aeroitalia, iar biletele urmează să fie disponibile prin canalele oficiale ale companiei. Destinații conectate de Aeroitalia cu escală prin Roma Fiumicino: Catania și Palermo.

Și Wizz Air are planuri

Pentru Ziarul de Bacău, managerul AIGE, Radu Bezniuc, a precizat că Roma este a doua cea mai solicitată destinație, după Londra. De asemenea, Wizz Air, va opera din nou zboruri cu destinația Roma, din 31 martie 2026, cu 3 frecvențe pe săptămână – luni, miercuri și vineri. În prezent, frecvența este de 2 ori pe săptămână.

În 2025, traficul de pasageri dintre aeroportul băcăuan și cel de la Roma Fiumicino a fost de peste 91.000 de persoane.

„Suntem în Discuții cu WIZZ AIR privind diversificarea destinațiilor operate”, a mai precizat managerul Radu Bezniuc.