Aeroportul din Bacău, 50 de ani de zboruri internaționale neîntrerupte. Dragoș Benea: „Aduc mulțumiri celor implicați în acest efort colectiv de durată”

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a marcat un moment simbolic pentru comunitatea locală: 50 de ani de zboruri internaționale neîntrerupte. Jubileul nu este doar o bornă aniversară, ci și o retrospectivă a unei perioade de transformări majore prin care a trecut infrastructura aeroportuară a județului.

Europarlamentarul Dragoș Benea (președintele PSD Bacău) a precizat că: „Din cei 50 de ani, prin natura funcțiilor administrative pe care le-am exercitat în decursul timpului, am acoperit aproape o jumătate: o jumătate plină de conținut şi provocări”.

Redăm mesajul eurodeputatului Dragoș Benea: