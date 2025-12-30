Aeroportul din Bacău, 50 de ani de zboruri internaționale neîntrerupte. Dragoș Benea: „Aduc mulțumiri celor implicați în acest efort colectiv de durată”

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a marcat un moment simbolic pentru comunitatea locală: 50 de ani de zboruri internaționale neîntrerupte. Jubileul nu este doar o bornă aniversară, ci și o retrospectivă a unei perioade de transformări majore prin care a trecut infrastructura aeroportuară a județului.
Europarlamentarul Dragoș Benea (președintele PSD Bacău) a precizat că: „Din cei 50 de ani, prin natura funcțiilor administrative pe care le-am exercitat în decursul timpului, am acoperit aproape o jumătate: o jumătate plină de conținut şi provocări”.
Redăm mesajul eurodeputatului Dragoș Benea:
Aeroportul Internațional „George Enescu” a sărbătorit jumătate de secol de zboruri internaționale neîntrerupte, 50 de ani din care – prin natura funcțiilor administrative pe care le-am exercitat în decursul timpului – am acoperit aproape o jumătate: o jumătate plină de conținut şi provocări, care a început cu trecerea aeroporturilor din „curtea” Guvernului în administrarea consiliilor județene (începutul anilor 2000), a continuat cu primul parteneriat public privat din România parafat de un aeroport cu un operator aerian low-cost (2007) şi s-a încheiat cu implementarea strategiei de dezvoltare prin accesarea fondurilor europene pentru construirea noului terminal, a celei mai moderne piste de aterizare/decolare din România şi achiziționarea echipamentelor de ultimă generație ce asigură operarea, în condiții optime de siguranță, a facilităților aeroportuare existente.
Sunt peste 55 de milioane euro investite, cu succes, la Aeroport, satisfacția mea personală fiind că dezvoltarea acestui obiectiv strategic s-a realizat cu fonduri europene nerambursabile, nu ca în cazul altor aeroporturi din țară care au explorat tot felul de formule improvizate de finanțare, ba de la Guvern, ba de la administrația publică locală.
Asta nu s-a întâmplat la Bacău şi este doar meritul tuturor celor care în ultimii 20 de ani şi-au adus contribuția la evoluția în bine a aeroportului, la stabilizarea şi dezvoltarea sa. Aduc mulțumiri şi recunoştință celor implicați în acest efort colectiv de durată şi îmi exprim speranța că acest final de an ne va oferi răgazul să vedem, cu luciditate şi onestitate, ce am câştigat, ce am pierdut şi ce dorim să ducem mai departe în viitorul an!– Dragoș Benea, eurodeputat, președinte PSD Bacău
Comentarii
Robin Hood a zis
Băi element parvenit da’ tu nu ai 50 de ani ! Nu-ți mai da cu presupusul că habar n-ai! De fapt tu și gașca voastră de parveniți, oportuniști prin asta ieșiți în evidență! Vă alocați merite pe care nu le aveți! Sunteți toxici! PS : nu sunt haștag și nici liberal dar mi se face greață când vă văd,aud și citesc despre voi!