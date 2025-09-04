Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău investește 25 milioane de lei în primul parc fotovoltaic din istoria sa

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău anunță aprobarea finanțării pentru proiectul „Construire capacitate de producție energie electrică pentru autoconsum”, cu o valoare totală de peste 25 milioane lei. Acest pas major marchează începutul unei noi etape în modernizarea și tranziția către un aeroport verde și sustenabil.

Proiectul prevede construirea unei centrale fotovoltaice de 1,25 MW și a unui sistem de stocare de 2,064 MWh, care va genera anual 1.605,648 MWh de energie verde. Astfel, Aeroportul Bacău își va asigura peste 70% din consumul propriu de energie și va reduce emisiile cu 982,496 tone CO2 pe an – echivalentul plantării a aproximativ 45.000 de copaci anual. Suprafața pe care vor fi montate panourile se este de aproximativ 2.19ha – terenuri aflate în administrarea aeroportului.

„Acest proiect nu este doar o investiție în infrastructură, ci o dovadă de responsabilitate față de comunitatea pe care o deservim. Aeroportul Bacău devine mai verde, mai eficient și mai pregătit pentru

viitor”, a declarat Radu Bezniuc, Director General al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău.

Proiectul reprezintă un demers esențial pentru modernizarea infrastructurii aeroportuare și pentru consolidarea rolului Aeroportului Bacău ca motor de dezvoltare durabilă pentru întreaga regiune.