Aerostar Bacău a găsit soluția pentru facturile mari la energie: a montat 7.000 de panouri solare pe acoperișurile fabricii

Aerostar Bacău și-a construit un parc fotovoltaic, format din 7.000 de panouri ce aparțin companiei, cu o putere instalată de 3MW. Investiția, din surse proprii, a fost de 3 milioane de euro, conform unui anunţ transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Investiția vine la aproape un an, de când utilitățile s-au scumpit excesiv și au afectat activitatea economică.

„Aerostar anunţă realizarea în anul 2022 a unei investiţii, în valoare de trei milioane de euro, din surse proprii, constând în securizarea energiei prin implementarea unui parc fotovoltaic. Având responsabilitate faţă de angajaţi şi faţă de comunitate de a construi un viitor sustenabil, Aerostar investeşte pentru obiective durabile care să contribuie la reducerea efectelor de incălzire globală şi la obţinerea neutralizării climatice. Astfel, în anul 2022, Aerostar a dus la îndeplinirea obiectivului ce contribuie la creşterea sustenabilităţii şi la reducerea consumului de energie electrică prin implementarea parcului fotovoltaic, pentru a beneficia de energia verde din sursă proprie”, anunţă compania.

În perioada 1 ianuarie-30 septembrie compania a realizat şi pus în funcţiune investiţii din surse proprii în valoare de 8,97 milioane lei. La acestea se adaugă investiţii financiare în valoare de 50,31 milioane lei constând în achiziţia de acţiuni de pe piaţa de capital, potrivit unui comunicat de presă.

Aerostar Bacău a înregistrat o creş­tere de 30% a afacerilor în pri­mele nouă luni din acest an, la 317,36 mi­lioane lei.

La 30 septembrie 2022, Aerostar a vândut produse şi servicii pe piaţa internă în valoare de 90,12 milioane lei, iar pe piaţa externă în valoare de 227,19 milioane lei. Aproximativ 72% din cifra de afaceri reprezintă vânzări la export. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, procentul de vânzări la export a fost în scădere pe zona Asia şi Africa, însă s-au înregistrat creşteri semnificative în procentul de vânzări pe piaţa din Europa şi pe piaţa internă.

Compania are o capitalizare de 1,17 miliarde lei. Aerostar este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub codul ARS. Are circa 1.800 de salariaţi.