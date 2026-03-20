Aerostar Bacău convoacă acționarii pentru aprobarea dividendelor de 48,7 milioane lei

Compania Aerostar Bacău a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 22 aprilie, pe ordinea de zi aflându-se aprobarea distribuirii de dividende în valoare totală de 48,7 milioane lei. Plata acestora este programată pentru 5 iunie, potrivit informațiilor publicate la Bursa de Valori București.

Dividend de 0,32 lei pe acțiune și randament de peste 3%

Propunerea înaintată acționarilor vizează acordarea unui dividend brut de 0,32 lei pe acțiune. La prețul de piață de 10,15 lei/acțiune, randamentul estimat al dividendului se ridică la aproximativ 3,15%, un nivel considerat atractiv în contextul actual al pieței de capital.

Creșteri ușoare ale veniturilor și profitului

În ceea ce privește rezultatele financiare aferente exercițiului precedent, Aerostar Bacău a raportat venituri din exploatare de 634 milioane lei, ușor peste nivelul anului anterior. Profitul net a ajuns la 98 milioane lei, marcând o creștere de 2,4%.

Totodată, compania a reușit să reducă cheltuielile de exploatare cu 1,4%, până la 538,4 milioane lei, consolidându-și astfel poziția financiară.

Acțiunile au crescut cu 9% în ultimul an

Pe piața de capital, acțiunile Aerostar au înregistrat un avans de aproximativ 9% în ultimul an, iar capitalizarea bursieră a companiei se situează în jurul valorii de 1,5 miliarde lei.

În structura acționariatului, IAROM S.A. deține pachetul majoritar, de 71,5%, în timp ce fondul de investiții Evergent Investments controlează 15,1% din capitalul social.