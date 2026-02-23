Aerostar Bacău, creștere financiară în 2025: afaceri de 634 milioane lei și profit de 98 milioane lei, plus 2.4% față de 2024

Aerostar Bacău, furnizor de aerostructuri, componente, ansambluri şi sisteme hidraulice pentru programe globale de fabricaţie, a încheiat anul trecut cu venituri din exploatare de 634 milioane lei, în uşoară creştere faţă de 2024, în timp ce profitul net a însumat 98 milioane lei, plus 2,4%. Cheltuielile de exploatare s-au redus cu 1,4% la 538,4 mil. lei, conform raportului financiar preliminar, potrivit ZF.ro.

„În 2025, industria aerospaţială a funcţionat într-un mediu caracterizat de cerere ridicată, dar şi de tensiuni operaţionale persistente. Producţia de aeronave şi activităţile de mentenanţă au fost influenţate de blocaje în lanţurile de aprovizionare, deficit de personal calificat, volatilitate financiară şi presiuni geopolitice. Producătorii de aeronave au menţinut backlog-uri la niveluri record (portofoliu de comenzi neexecutate foarte mare), ceea ce a generat cerere ridicată pentru furnizori, dar şi întârzieri semnificative în livrări”, spun reprezentanţii companiei.

Aceste evoluţii s-au reflectat direct asupra companiilor din lanţul de aprovizionare, nevoite să funcţioneze într-un climat de incertitudine, cu presiuni tot mai mari asupra costurilor şi cu cerinţe sporite privind sustenabilitatea şi eficienţa operaţională. Apoi, inflaţia persistentă a pus presiune atât pe producători, cât şi pe furnizori, mai reiese din raport.

Preţul acţiunilor Aerostar Bacău (simbol bursier ARS) a urcat cu 23% în ultimul an, ducând valoarea de piaţă a societăţii la 1,6 mld. lei. IAROM SA Bucureşti are 71,5% din capitalul social al Aerostar, iar fondul de investiţii Evergent (EVER) deţine o participaţie de 15,1%.