Aerostar Bacău va construi un nou hangar la Aeroportul Iași, în care va putea repara 3 avioane simultan

Aerostar SA Bacău are planuri de extindere la Iași, unde are deja de câțiva ani un hangar deschis lângă aeroportul din capitala Moldovei. Potrivit apix.ro, firma privată băcăuană vrea să construiască încă un hangar, în care să încapă simultan 3 aeronave.

Aerostar Bacău pregătește extinderea activității la Aeroportul Iași, unde intenționează să construiască un al doilea hangar de mentenanță pentru aeronave civile. Compania a solicitat concesionarea a două suprafețe de teren, însumând circa 3.400 mp, care vor completa lotul deja aflat în folosința sa.

Proiectul va fi dezbătut de Consiliul Județean Iași, care urmează să aprobe demararea procedurilor de licitație pentru concesionarea a trei terenuri din zona pistei, în total 6.500 mp.

„Aeroportul Iași a emis un acord de principiu pentru demararea procedurii de concesiune și a confirmat că viitorul hangar nu afectează negativ proiectele aerogării”, arată documentul CJ.

Noul hangar va avea aceleași dimensiuni ca cel actual și va putea găzdui trei aeronave simultan. Aerostar cere o perioadă de concesionare de 49 de ani.