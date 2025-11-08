Aerostar SA Bacău ar fi interesată de Avioane Craiova și ROMAERO, ambele societăți de stat într-o stare proastă

Aerostar Bacău e interesată să cumpere societățile de stat Avioane Craiova și ROMAERO, a anunțat Viorel Manole, directorul PATROMIL, patronat sub egida căruia se află mai multe companii din industria de apărare de stat și privată.

Viorel Manole, directorul PATROMIL, a dezvăluit în cadrul podcastului Obiectiv EuroAtlantic, difuzat de DefenseRomania, unde s-a discutat despre revitalizarea industriei de apărare și posibile programe care să fie finanțate prin mecanismul european SAFE, că Aerostar SA Bacău e interesată de preluarea Avioane Craiova și ROMAERO.

Viorel Manole a spus că nu vede altă soluție decât privatizarea industriei aeronautice de stat, în contextul în care aici trebuie un proces amplu de retehnologizare.

„În mod normal ar trebui să retehnologizăm în special pe ceea ce avem în dotare și chiar mai mult. M-aș gândi chiar la niște privatizări dacă în 30 de ani nu am reușit să însănătoșim o fabrică precum ROMAERO care a avut cultură britanică, eu am fost director general acolo, cunosc situația. Avioane Craiova e un alt exemplu. Nu sunt multe țări care să aibă fabrici care să fie integratoare de avioane”, precizează directorul PATROMIL.

Întrebat dacă privatizarea Avioane Craiova ar fi ultima șansă pentru salvarea IAR-99 Șoim, Viorel Manole a precizat: „Cred că da”. El a dezvăluit că salvarea industriei aeronautice de stat se poate face și din „interior”, adică o privatizare făcută de o companie din România, nu doar de una de afară. Precizând că Aerostar Bacău are interes.

„Precum și privatizarea ROMAERO. Dar mai degrabă aș vedea o privatizare în țară. Aerostar Bacău știu că e interesat și de Avioane Craiova și de ROMAERO. Am avea o industrie consolidată. Ați văzut cum americanii au unit coloși pentru a fi mai puternici și mai reprezentativi. Am putea face și noi o consolidare a industriei aeronautice românești”, a conchis Viorel Manole, directorul PATROMIL.

