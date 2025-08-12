Afacere de 22 milioane lei! O firmă „cu renume” câștigă contractul pentru închiderea Celulei I a depozitului de deșeuri din Bacău

Municipiul Bacău va demara, în perioada următoare, lucrările pentru închiderea Celulei I a depozitului conform de deșeuri, un proiect important pentru protecția mediului și îmbunătățirea calității vieții în zonă. Licitația pentru execuția lucrărilor a fost câștigată de compania Inoveco SRL, cunoscută anterior sub numele de Iridex Group Plastic, pentru suma de aproximativ 22 de milioane de lei.

Ce presupun lucrările

Lucrările de închidere a Celulei I se vor desfășura în două etape. Prima, cu o durată de cinci luni, va include lucrări de sistematizare, reabilitarea sistemului de degazare și monitorizarea intervențiilor, urmată de o perioadă de câțiva ani pentru stabilizarea terenului. A doua etapă, programată după epuizarea tasărilor, va dura zece luni și va presupune realizarea sistemului final de închidere, colectarea și evacuarea apelor pluviale, foraje pentru monitorizarea apelor subterane și lucrări de întreținere post-închidere.

Proiectarea organizării de șantier a fost realizată de SC Aghemir Company SRL, în baza autorizației de construire nr. 195 din 2 iunie 2022. Contractul include și furnizarea, montarea și testarea echipamentelor și utilajelor necesare, toate lucrările urmând a fi efectuate cu respectarea normativelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cine este Inoveco?

Societatea Inoveco, fosta Iridex Group Plastic, este deținută de asociatul unic Valentin Feodorov (foto), 68 de ani, din București. Fosta Iridex Group Plastic face parte din grupul Iridex, deținut de Corneliu Pascu, fost senator PC de Buzău în legislatura 2004 – 2008, considerat unul dintre oamenii de casă ai mogulului Antenelor, Dan Voiculescu.

De altfel, Corneliu Pascu a fost acționar cu 50% în firma Iridex Group Plastic până în iulie 2020 când și-a cesionat pachetul de acțiuni către Valentin Feodorov. La înființarea societății, în 2003, acționarul majoritar, cu 51%, era Iridex Group Import-Export SRL, controlată de Pascu, iar Valentin Feodorov deținea 32 % din acțiuni. Un alt acționar era Doina Croitoru, cu 17 %, cunoscută mai degrabă ca mama cântărețului Fizz.

Aceeași firmă a închis depozitele neconforme din județul Bacău

Iridex, în 2011, a câștigat un contract de peste 54 de milioane de lei cu Consiliul Județean, pentru „Închiderea depozitelor neconforme Onesti, Moinesti, Darmanesti, Comanesti, Târgu Ocna si Buhusi si constructia celulei doi a depozitului judetean de la Bacau”.

Lăsând la o parte acționariatul, Inoveco este recunoscută pentru proiecte majore la nivel național. De-a lungul timpului, firma a derulat sute de contracte publice. Conform Listafirme, societatea a avut în 2024 o cifră de afaceri de peste 205 milioane de lei și a raportat un număr de 208 angajați.