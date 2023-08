Află cum să îți faci părul să arate aranjat ca la salon în fiecare zi

Stilizarea și aranjarea părului reprezintă o rutină integrată în viața fiecărei femei. Părul frumos aranjat conferă un mare avantaj estetic. Părul, ca parte a podoabei capilare, funcționează ca un veritabil accesoriu, iar în calitate de femeie, este important să explorezi potențialul acestuia.

Nu este necesar să vizitezi un salon de coafură pentru a obține o coafură bine realizată. Bineînțeles, tăierea părului are rolul său în aspectul general al firelor de păr, însă obținerea unui aranjament adecvat poate fi realizată cu ușurință chiar la tine acasă. Citește mai departe și află care sunt aparatele care te pot ajuta să ai o coafură ideală în fiecare zi.

1. Perie rotativă

Acest dispozitiv te ajută să îți aranjezi și să îți usuci părul în același timp. Rolul periei este să coafeze dând strălucire și volum firului de păr. Aerul fierbinte scos în timpul aranjării netezește părul și usucă uniform părul. Peria rotativă este un instrument foarte versatil, iar rolul său principal este ușor de înțeles. Totuși, partea grea este alegerea unei perii de calitate, care să te ajute să ajungi la rezultatele dorite. Prin urmare, există câteva caracteristici la care să fii atentă atunci când alegi o perie rotativă:

a. Mărimea cilindrului rotativ

Acesta este elementul principal al unei perii, așadar merită o atenție deosebită. Mărimea cilindrului are un impact direct asupra tipului de aranjat pe care îl poți realiza. Există perii de dimensiuni mici, al căror cilindru are între 30-40mm. Acestea sunt potrivite părului scurt sau mediu și oferă un plus de volum. De asemenea, periile mari, cu cilindrul de 50mm, sunt dedicate părului lung. Totuși, dacă ești o persoană mai versatilă, poți opta pentru o perie cu două capete, unul mic și unul mare.

b. Tipul periei

Tipul face referire la materialul din care este realizat învelișul. Din acest punct de vedere ai trei opțiuni:

crom – aceasta este cea mai ieftină variantă. Cromul se încălzește mai greu, iar suprafața sa dură poate deteriora părul sensibil

înveliș ceramic – peria cu înveliș ceramic se încălzește mai repede și alunecă ușor pe firele de păr fără să cauzeze ruptura acestora

turmalină – periile cu turmalină sunt cele mai calitative, însă și cele mai scumpe. Se încălzesc cel mai repede și emit mai mulți ioni negativi decât celelalte tipuri

O altă caracteristică importantă pe care o perie rotativă trebuie să o aibă este controlul căldurii. Ar fi ideal ca peria să aibă mai multe nivele de căldură, pentru a putea ajusta intensitatea în funcție de tipul părului tău. Acest aspect este esențial deoarece fiecare fir în parte are nevoie de alt tratament. De exemplu, firul gros și aspru necesită o temperatură mai ridicată pentru coafare. Pe de altă parte, părului fin îi este suficient o temperatură scăzută.

2. Ondulator păr

Ondulatorul este utilizat pentru a crea bucle în păr. Această metodă este cea mai rapidă opțiune pentru obținerea acestui tip de aranjare. Aparatul transmite căldură rapid și uniform, ceea ce duce la formarea buclelor într-un interval de timp scurt. Cu ajutorul unui ondulator de păr, poți crea diverse stiluri de coafură, de la bucle și onduleuri până la valuri. Majoritatea modelelor de ondulator au un design conic, care oferă șuvițelor un aspect natural după aranjare.

Acest dispozitiv este ușor de manevrat. Modelele mai avansate includ un sistem încorporat care detectează momentul în care o buclă este formată și alertează utilizatorul. De asemenea, ondulatoarele oferă un grad ridicat de control. Acestea dispun de opțiuni pentru ajustarea temperaturii în funcție de tipul de păr și necesități, contribuind astfel la minimizarea riscului de deteriorare a părului. Este important ca un ondulator să aibă un număr mare de accesorii în cutie. Cu cât numărul accesoriilor este mai mare, cu atât poți aranja mai complex.

Când te decizi asupra unui dispozitiv, verifică recenziile de pe internet. Acestea te ajută să îți faci o părere mai bună despre alegerea făcută.