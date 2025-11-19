Agent de vânzări Provident Bacău, trimis în judecată după ce a furat aproape 5.500 lei. Banii proveneau din ratele plătite de 5 clienți

Ratele plătite de 5 clienți care s-au împrumutat de la Provident Bacău au fost băgate în propriul buzunar de angajatul care a făcut încasările.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a anunțat că a sesizat Judecătoria Bacău, pe 17 noiembrie 2025, cu un acord de recunoaștere a vinovăției într-un dosar de delapidare. Potrivit procurorilor, un agent de vânzări al P.F.R. IFN (Provident) – Bacău și-ar fi însușit, în interes personal, sumele încasate de la mai mulți clienți ai instituției financiare.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 9 septembrie – 20 decembrie 2022, inculpatul G.S., angajat al companiei și responsabil cu încheierea contractelor de credit și colectarea ratelor lunare, ar fi oprit pentru sine suma totală de 5.470 de lei. Banii proveneau din rate achitate de cinci debitori și ar fi trebuit predați integral instituției de credit.

În cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul – asistat de avocat din oficiu – a declarat că admite fapta și acceptă încadrarea juridică.

Procurorii au propus o pedeapsă de un an de închisoare, însoțită de interzicerea unor drepturi civile, precum cel de a fi ales în autorități publice sau de a ocupa funcții ce presupun exercițiul autorității de stat, pe durata unui an. Totodată, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pentru un termen de supraveghere de doi ani. În această perioadă, bărbatul va trebui să participe la programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probațiune și să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de Codul penal.

Parchetul subliniază că transmiterea acordului de recunoaștere la instanță marchează finalizarea anchetei penale, însă nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.