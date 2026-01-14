Agitație în învățământul băcăuan! Peste 100 de directori și adjuncți vor fi numiți prin detașare, de IȘJ. Posturile se vacantează în această săptămână

Începând cu 17 ianuarie 2026, la nivelul județului Bacău, se vor vacanta nu mai puțin de 103 funcții de director și director adjunct. Pe noile posturi vor fi detașate cadre didactice de către Inspectoratul Școlar. Dacă în unele cazuri vor rămâne pe funcții actualii directori, în multe altele sunt așteptate schimbări.

Inspectoratul școlar este obligat să finalizeze până cel târziu la 16 ianuarie numirea directorilor și directorilor adjuncți interimari, prin detașare în interesul învățământului, în condițiile în care mandatele expiră pentru 72 de directori și 31 de directori adjuncți la nivelul județului Bacău, iar metodologia pentru concurs nu a fost încă publicată.

Numirea într-o funcție de director sau director adjunct se face prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul Consiliului de administrație al ISJ și cu acordul scris al cadrului didactic, până la organizarea concursului.

„Pentru asigurarea actului managerial, s-a optat pentru numirea prin detașare pe postul vacant de director/director adjunct, într-o ședință a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, ce se va desfășura până la data de 16 ianuarie 2026, după consultarea Consiliului profesoral al unității de învățământ, conform prevederilor legislative.

Detașarea va viza cadre didactice care ocupă actualmente aceste funcții sau alte cadre didactice ce pot îndeplini atribuțiile de conducere specifice.”, a transmis IȘJ Bacău.

Deja, în mai multe instituții de învățământ din Bacău, sunt așteptate schimbări la nivelul conducerii. De exemplu, la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, directoarea Elena Popică va fi înlocuită de adjuncta Marcela Trifan.