Agricover Credit IFN deschide o nouă sucursală la Bacău – un pas strategic pentru susținerea fermierilor din județele Vaslui, Bacău și Neamț

300 de clienți fermieri în regiunea Moldova Sud

în regiunea Moldova Sud 181 milioane lei finanțări acordate fermierilor din zona Moldova Sud în primele șase luni din 2025

finanțări acordate fermierilor din zona Moldova Sud în primele șase luni din 2025 aproximativ 50% cotă de piață în rândul fermierilor din regiune care operează suprafețe mai mari de 100 de hectare.

Agricover Credit IFN, parte a Grupului Agricover, unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul agricol din România, a inaugurat astăzi sucursala din Bacău, cea de-a doua unitate a companiei în regiunea Moldova și a douăsprezecea din țară, destinată să deservească fermierii din zona Moldova Sud, respectiv județele Bacău, Neamț și Vaslui. Evenimentul avut loc în prezența autorităților locale, a reprezentanților companiei și a fermierilor din regiune.

Cu un portofoliu de clienți de 300 de fermieri, regiunea Moldova Sud reprezintă 4,67% din totalul finanțărilor acordate de Agricover Credit IFN în primele șase luni din 2025, respectiv 181 milioane lei acordați fermierilor din această zonă. Agricover Credit are o prezență semnificativă pe piața locală, lucrând cu aproximativ 50% din totalul fermierilor care operează suprafețe mai mari de 100 de hectare în această regiune.

„Exact acum 11 ani am deschis prima noastră sucursală în Moldova, la Iași. Faptul că astăzi suntem la Bacău, cu o echipă dedicată fermierilor din sudul regiunii, arată cât de mult credem în potențialul agricol al Moldovei și în nevoia de a fi aproape de cei care o cultivă zi de zi. Suntem mai mult decât un finanțator, suntem un partener pentru fermieri, indiferent de dimensiunea fermei lor”, a declarat Serhan Hacisuleyman, Director General, Agricover Credit IFN.

Regiunea Moldovei rămâne unul dintre pilonii agriculturii românești, cu o pondere semnificativă în suprafața agricolă națională și o diversitate de culturi. În județele Bacău, Neamț și Vaslui, agricultura se bazează pe culturile de grâu, porumb, floarea-soarelui și rapiță, completate de zootehnie și fânețe, ceea ce oferă un profil echilibrat între cultură mare și producție mixtă.

Deși fermele din regiune au dimensiuni reduse, comparativ cu media națională, ritmul de modernizare este în creștere. Investițiile în utilaje, irigații și digitalizare agricolă devin tot mai frecvente și necesare. În acest context, accesul rapid la finanțare adaptată specificului local este esențial pentru continuitatea și competitivitatea fermierilor.

Prin noua sucursală, Agricover Credit IFN își propune să aducă soluțiile de finanțare mai aproape de teren, oferind suport personalizat atât fermelor mari, cât și celor familiale sau de mici dimensiuni. Echipa Agricover Credit IFN va menține abordarea directă, continuând să meargă în ferme pentru a fi aproape de fermieri acolo unde aceștia își desfăsoară activitatea. Noua sucursală din Bacău va funcționa ca un catalizator, facilitând implementarea mai rapidă a soluțiilor de finanțare și crescând astfel eficiența operațională a echipei.

La nivel național, Agricover Credit colaborează cu aproape 5.000 de fermieri, sprijinindu-i prin credite de capital de lucru, credite de investiții, scont și factoring.

Accesul rapid și simplu la finanțare rămâne principala nevoie a fermierilor. Agricover Credit IFN răspunde acestei provocări atât prin produsele sale tradiționale, cât și prin soluții dedicate, adaptate nevoilor din teren. Cardul Fermier este primul card de credit din România creat special pentru fermierii mici și mijlocii, oferind finanțare rapidă și accesibilă exact atunci când este nevoie. În plus, platforma digitală My Agricover, lansată anul trecut, aduce finanțarea la doar câteva click-uri distanță, simplificând procesul și oferindu-le fermierilor control deplin asupra propriilor finanțe.

Aceste soluții vin în completarea gamei de finanțări clasice și reflectă angajamentul Agricover de a aduce mai multă eficiență și flexibilitate în sectorul agricol. Rezultatele confirmă această direcție: compania a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit operațional de 61,5 milioane lei (+2,2% față de aceeași perioadă din 2024), o cotă de piață de 7,8% în finanțarea agriculturii și o expunere totală de 3,84 miliarde lei, în creștere cu 14,3% față de primul trimestru al anului trecut.

Agricover Credit IFN este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața finanțării agricole din România, clasându-se în top 3 furnizori de soluții de creditare pentru agricultură, cu o cotă de piață de 7,8%. Instituția deservește aproape 5000 de fermieri activi la nivel național și se remarcă printr-o echipă mobilă de peste 80 de specialiști dedicați agriculturii, oferind produse de finanțare construite specific pentru nevoile din teren, fie că este vorba de capital circulant, investiții sau tranziția către practici sustenabile. Beneficiază de o expertiză solidă și de o integrare unică cu servicii complementare, de la inputuri agricole până la soluții comerciale și viitoare servicii digitale de plată.

Agricover Credit IFN este parte din Grupul Agricover, care, de peste 25 ani, oferă fermierilor soluții inovatoare pentru dezvoltarea afacerilor. Pe lângă finanțarea operațiunilor și a investițiilor fermierilor, Grupul oferă și inputuri agricole prin cele două companii specializate- Agricover Distribution și Agricover Commodities.

