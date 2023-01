Ajutor pentru Arianna, un bebeluș de aproape 5 luni, care are nevoie urgentă de un transplant hepatic

Arianna, un bebeluș de 4 luni și jumătate, a fost depistată, la aproximativ 2 luni de viață, cu ciroză hepatică. Sugarul a fost operat la București, însă situația nu s-a ameliorat, iar de la începutul acestui an Arianna se află internată la terapie intensivă. Din cauza evoluției nefavorabile, medicul a recomandat un transplant hepatic în străinătate, costurile depășind 100.000 euro, bani de care părinții nu dispun.

Iată povestea Ariannei, spusă de părinții ei:

„Ajutor pentru Arianna Gabriela noastra:

Cont lei : RO03RZBR0000060020481307– deschis la Raiffeisen Bank, titular Andries Diana Ioana

Cont eur : RO30RZBR0000060020481306 – deschis la Raiffeisen Bank titular Andries Diana Ioana

Suntem Diana si Silviu si in august 2022 a venit pe lume cea de a patra fetita a noastra, Arianna Gabriela. Eram fericiti, si in sfarsit simteam ca familia noastra este completa. La inceput totul parea in regula, eram o familie fericita, implinita si preocuparile zilnice si zambetele si iubirea celor 4 fetite. Arianna Gabriela era rasfatata de toata lumea, iubita si devenise centrul atentiei.

La o luna, am fost la pediatru in spital pentru a efectua vaccinul. In urma controlului ni s-a spus ca e ok, posibil un icter prelungit. Peste aprox 3 saptamani, in jurul varstei de 2 luni, ne-am prezentat la in chirurg pediatru in vederea unui control pentru o hernie inghinala. Atunci a fost momentul in care totul s-a nariut in viata noastra. Doctorul a depistat problema care a dus la un diagnostic teribil: atrezie de cai biliare.

Dupa 2 zile de internare la Bacau, unde i s-au facut toate analizele posibile, eco si alte investigatii, a fost reconfirat diagnosticul, si am fost trimisi cu salvarea la Bucuresti Spitalul Grigore Alexandrescu, in vederea operatiei de refacere a cailor biliare.

In prima faza s-a efectuat biopsia ficatului care a dus la un alt diagnostic terifiant: ciroza hepatica.

Pe data de 25.11.2022, Arianna a intrat in sala de operatii insotita de toate rugaciunile noastre. Operatia de refacere a cailor biliare a decurs fara probleme, dar doamna Conf Dr Balanescu nu a fost pe deplin multumita, deoarece bila nu se revarsa asa cum ar fi trebuit. Dar cu ajutor medicamentos a inceput sa elimine.

Dupa inca cateva saptamani de spitalizare, am primit acordul medicilor pentru a merge acasa. Eram foarte fericiti sa ne reunim cu totii in sanul casei, de a petrece sarbatorile impreuna. Dar, desi ficatul parea ca functioneaza cat de cat, icterul nu disparea (avea zile cand era mai alba la piele, zile cant era mai galbena), iar in ajun de Anul Nou s-a umflat in burtica.

In primele zile ale acestui an, am revenit la spital in Bucuresti, pentru control, iar in urma analizelor si ecografului, s-a constatat ca Arianna a facut ascita (lichid in abdomen, specific cirozei).

Din pacate, starea Ariannei s-a inrautatit in primele zile dupa internare, astfel incat, din data de 6.ianuarie se afla la terapie intensiva. Avand in vedere evolutia ei nefavorabila, dna doctor ne-a informat ca avem nevoie cat mai urgent de transplant hepatic in strainatate, avand in vedere varsta mica a Ariannei (4.5 luni) si greutatea (aprox 5 kg). In Romania nu se poate efectua transplantul, Arianna neavand nici varsta (minim 1 an), nici greutatea (minim 10 kg) la care poate fi operata in tara.

In acest moment am primit acordul clinicii din Italia, clinica recomandata chiar de dna doctor. Costurile implicate sunt foarte mari (peste 100.000 euro), timpul este foarte scurt (3-4 saptamani), de aceea am decis sa deschidem aceasta pagina si sa va rugam sa ne ajutati. Stim ca e o lupta grea, o lupta nedreapta, dar stim ca Arianna este mica noastra luptatoare si invingatoare si stim ca, daca vom strange banii necesari, sansele pe care doctorii ni le dau sunt de partea noastra. In acest moment celelalte organe nu sunt afectate, astfel incat, odata transplantul efectuat, fetita noastra va avea sansa la o copilarie fericita si la o viata normala.

Ne rugam la bunul Dumnezeu sa o tina stabila, pentru a putea ajunge la transplant, si pentru ca Arianna sa reuseasca sa creasca alaturi de noi parintii si de surioarele ei, sa putem sa-i oferim toata iubirea de care suntem noi capabili.

Doamne ajuta!

Va rugam sa ne ajutati cu orice suma prin donatii in conturile precizate mai sus.

Telefon de contact Andries Diana – 0771356078”