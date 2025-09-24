Alertă în instituțiile din Bacău! Un email de amenințare a pus pe jar autoritățile

Mai multe instituții din Bacău au primit, astăzi, pe adresa oficială de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizarea făcută către Inspectoratul Județean de Poliție, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliție, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

„Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, transmite IPJ Bacău.