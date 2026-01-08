Alertă meteo: COD GALBEN de ninsori viscolite, polei și ger în județul Bacău. Vezi și recomandările polițiștilor!

Meteorologii au emis o alertă de COD GALBEN de ninsori viscolite și ger pentru o mare parte a țării, inclusiv județul Bacău, valabilă în perioada 08 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00. În intervalul menționat, sunt vizate fenomene precum: precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger.

Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45…65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60…80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8…10 grade. Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -5 grade.

Vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

Începând din seara zilei de vineri (9 ianuarie) aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

Recomandările IPJ Bacău pentru siguranța în trafic

În contextul condițiilor meteorologice specifice acestei perioade, înregistrate la nivelul județului Bacău, polițiștii rutieri recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență sporită pe drumurile publice.

Înainte de a porni la drum, este indicat să vă informați cu privire la starea vremii și a carosabilului pe traseele pe care urmează să le parcurgeți și să vă asigurați că autovehiculele sunt echipate corespunzător sezonului rece.

„Reamintim că folosirea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone trebuie dotate cu dispozitive antiderapante” – IPJ Bacău.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să adopte un stil de condus preventiv, să reducă viteza și să o adapteze permanent la condițiile de trafic și de drum. Pe drumurile umede sau alunecoase, păstrați o distanță de siguranță față de vehiculele din față, având în vedere creșterea semnificativă a distanței de frânare.

În condiții de vizibilitate redusă, cauzate de precipitații, este important să utilizați luminile de întâlnire pentru a fi mai ușor observați de ceilalți participanți la trafic. Nu uitați să mențineți curate farurile și sistemele de semnalizare și să folosiți corespunzător instalația de ventilație și climatizare a autovehiculului.

Pietonilor le recomandăm să circule cu atenție sporită, să evite deplasarea pe partea carosabilă, în special după lăsarea întunericului, și să se asigure temeinic înainte de traversarea drumurilor.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău sunt prezenți în teren și desfășoară activități pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.