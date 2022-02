Alertă pe podul Șerbănești! Doi copii care se jucau pe gheață au căzut în Bistrița – UPDATE

UPDATE 2: Se pare că cei doi minori se jucau pe gheață, care sub greutatea lor s-a rupt. Minorul conștient are 12 ani, iar cel de al doilea minor are 10 ani. Minorul de 10 ani a fost scos din stop-cardio-respirator de echipajul medical. Cei doi copii au fost transportați la spital.

UPDATE: Cele doua persoane sunt minori si au fost scosi. Un minor este conștient și a fost preluat de echipajul SAJ, iar cel de al doilea minor este in stare de inconștiență și îi sunt aplicate măsuri de resuscitare, a anunțat ISU Bacau.

Știrea inițială:

Intervenție masivă a ISU Bacău, Poliției, Ambulanței, Jandarmilor și Poliției Locale, în zona podului de la Șerbănești, unde două persoane au căzut în râul Bistrița.

Foto arhivă

În acest moment, se încearcă scoaterea celor doi cu o barcă a pompierilor. Nu este clar, la acest moment, cum au ajuns cele două persoane în râu.

Vom reveni.