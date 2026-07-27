Alexandru-Ioan Jicu, elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, s-a calificat la a cincea olimpiadă internațională din acest an

Elevul băcăuan Alexandru-Ioan Jicu, de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, continuă să impresioneze printr-un parcurs excepțional în competițiile de știință. Acesta s-a calificat la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA), care va avea loc în perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2026, la Hanoi, în Vietnam.

FOTO: Alexandru-Ioan Jicu este și mentor pentru elevii mai tineri

Calificarea a fost obținută în urma barajului de selecție pentru lotul național al României și reprezintă cea de-a cincea calificare la o olimpiadă internațională reușită de elevul băcăuan în acest an.

Performanța vine la doar câteva zile după ce Alexandru-Ioan Jicu a cucerit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Fizică (IPhO), confirmând un sezon competițional remarcabil.

În 2026, elevul Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” s-a calificat la:

Olimpiada Internațională de Fizică (IPhO), unde a obținut medalia de argint;

Olimpiada Internațională de Științele Pământului (IESO), organizată în Italia;

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA), care va avea loc în Vietnam;

Olimpiada Asiatică de Fizică (APhO);

Olimpiada Europeană de Fizică (EuPhO).

Palmaresul său din acest an este completat de calificarea, alături de echipa Atelierele Tamarei, la Global Future Space Scholars Meet din China, precum și de rezultatele obținute la începutul anului la competiția internațională NeoScience Olympiad din Statele Unite, unde a câștigat două medalii de aur și locul I absolut, atât la Fizică, cât și la Chimie.

Reprezentanții Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” subliniază că succesul lui Alexandru-Ioan Jicu este rezultatul talentului, dar mai ales al muncii constante, al perseverenței și al dorinței de a aprofunda mai multe domenii ale științei simultan, de la fizică și astronomie până la chimie, biologie, matematică și științele Pământului.

Profesorii evidențiază și rolul clubului AstroCrew, clubul de astronomie și astrofizică al colegiului, unde Alex a descoperit această disciplină și unde, după ce a fost îndrumat de colegi mai mari, a ajuns astăzi să fie el însuși mentor pentru elevii mai tineri, contribuind la formarea unei noi generații de pasionați de știință. (sursa: CN „Gh. Vrănceanu”)