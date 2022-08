Allurene Cosmetics- produsele românești de care te vei îndrăgosti!

Sub mottoul „Your new bff is here!”, Allurene Cosmetics își propune să fie cea mai bună prietenă a consumatoarelor, oferind sfaturi de îngrijire în ceea ce privește îngrijirea corectă și completă a tenului și oferind și sfaturi despre un stil de viață sănătos și frumos interior și exterior, asumându-și astfel rolul unei prietene adevărate, care este alături de consumatoare începând din adolescență până la maturitate.

Gama este compusă din Apa Micelară Refresh me nicely Allurene (150 ml), destinată tuturor tipurilor de ten (18 +), Lapte demachiant – Uncover my beauty Allurene (150 ml), destinată tuturor tipurilor de ten (18+), Cremă contur ochi – Open my eyes Allurene (15 ml), destinată tenurilor mature (30+), Crema antirid Hey, young lady Allurene (30 ml), destinată tenurilor mature (30+), Cremă hidratantă – My BFF Allurene (50 ml), destinată tuturor tipurilor de ten (18+) și Serul de hidratare Allurene (15 ml), destinat tenurilor mature (30+).

„Mi-am dorit să ofer româncelor produse care să le ofere încrederea în sine să își atingă toate visele și toate obiectivele. Să le fim acea prietenă onestă, curajoasă, amuzantă dar și serioasă atunci când situația o cere, un brand românesc care nu doar promite, ci oferă, în primul rând. Îmi doresc ca Allurene să ajungă cât mai repede în casa a cât mai multor femei, pentru că știu și am încredere că acestea vor face diferența în ceea ce privește îngrijirea tenului. Vorbim despre produse premium, cu ingrediente de top, produse care se pot utiliza încă din adolescență și până la maturitate, iar noi suntem alături de BFF-urile noastre pe tot parcursul vieții”, declară Virginia Bordaș, fondator Allurene Cosmetics

Allurene Cosmetics este un brand cu capital 100% românesc din Transilvania, producția având loc în România. Ingredientele sunt naturale, fără parabeni, sulfați sau gluten, fiind testate dermatologic și oftalmologic.

