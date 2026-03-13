Aluminiul se reciclează la nesfârșit… dacă arunci dozele curate, în containerul galben

Reciclarea este una dintre cele mai simple metode prin care oamenii pot proteja mediul. În fiecare zi aruncăm ambalaje, hârtie sau obiecte care, de fapt, pot fi transformate în produse noi.

Însă, reciclarea nu înseamnă doar „arunc la containerul galben” sau „arunc la containerul albastru ori verde”, ci și ce aruncați acolo.

Dozele, PET-urile și borcanele trebuie golite de conținut și clătite înainte de a le arunca. Deșeurile reciclabile contaminate nu mai pot fi valorificate, iar un gest greșit poate transforma un lot întreg de deșeuri reciclabile într-unul inutilizabil.

De asemenea, cutiile de carton pentru pizza, de exemplu, nu pot fi aruncate în containerul albastru decât dacă sunt curate. Dacă cutia este îmbibată în grăsime, ea nu mai poate fi reciclată. Așadar, cutia murdară sau îmbibată cu grăsime merge la REZIDUAL.

Curiozități despre deșeurile reciclabile

În continuare, iată și câteva curiozități surprinzătoare despre deșeurile reciclabile și impactul lor asupra planetei.

O sticlă de plastic poate avea mai multe vieți. O sticlă din plastic nu trebuie să ajungă la groapa de gunoi după o singură utilizare. Ea poate fi reciclată și transformată în alte produse, cum ar fi haine din fibre sintetice, covoare, ghiozdane sau chiar alte sticle.

O sticlă din plastic nu trebuie să ajungă la groapa de gunoi după o singură utilizare. Ea poate fi reciclată și transformată în alte produse, cum ar fi haine din fibre sintetice, covoare, ghiozdane sau chiar alte sticle. Aluminiul se poate recicla la nesfârșit. Dozele de aluminiu sunt printre cele mai valoroase deșeuri reciclabile. Un lucru impresionant este că aluminiul poate fi reciclat de nenumărate ori fără să-și piardă proprietățile. În plus, reciclarea unei doze economisește aproximativ 95% din energia necesară pentru a produce una nouă.

Dozele de aluminiu sunt printre cele mai valoroase deșeuri reciclabile. Un lucru impresionant este că aluminiul poate fi reciclat de nenumărate ori fără să-și piardă proprietățile. În plus, reciclarea unei doze economisește aproximativ 95% din energia necesară pentru a produce una nouă. Hârtia reciclată salvează copaci . Reciclarea hârtiei reduce tăierea pădurilor. De exemplu, reciclarea unei tone de hârtie poate salva aproximativ 17 copaci și poate economisi mii de litri de apă.

. Reciclarea hârtiei reduce tăierea pădurilor. De exemplu, reciclarea unei tone de hârtie poate salva aproximativ 17 copaci și poate economisi mii de litri de apă. Sticla nu își pierde calitatea. Sticla este un material care poate fi reciclat complet, fără pierderi de calitate. O sticlă reciclată poate deveni o altă sticlă în doar câteva săptămâni.

Reciclarea reduce cantitatea de deșeuri din natură

Prin reciclare se reduce cantitatea de gunoi care ajunge în gropile de deșeuri sau în natură. Astfel se diminuează poluarea solului, a apei și a aerului.

Unele obiecte surprinzătoare pot fi reciclate. Pe lângă hârtie, plastic, sticlă și metal, în multe locuri se pot recicla și baterii, electronice, textile sau ulei alimentar folosit.

Deșeurile reciclabile pot deveni resurse valoroase. Multe materiale considerate „gunoi” sunt de fapt resurse care pot fi refolosite în industrie. Reciclarea ajută la economisirea materiilor prime și la reducerea consumului de energie.

Reciclarea nu este doar un gest mic, ci o acțiune cu impact major asupra mediului. Prin colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor, fiecare persoană poate contribui la protejarea planetei și la reducerea poluării.

Mai multe detalii despre colectarea corectă a deșeurilor puteți citi și pe site-ul www.somabacau.ro sau puteți contacta dispeceratul SOMA la tel. 0234.998.