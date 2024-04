Ambrozia, o plantă care provoacă alergii severe. Proprietarii de terenuri infestate, din Bacău, au obligația de a distruge buruiana

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău reia campania anuală „Combaterea plantei invazive Ambrozia”, ca urmare atât a răspândirii buruienii, la nivel județean și național, cât și a sesizărilor din partea

persoanelor care fac alergie la această plantă (lucru de altfel confirmat și de medicii alergologi, prin numărul crescut de pacienți cu simptome de alergie la ambrozie).

Amenzi mari pentru proprietarii care nu curăță terenurile de ambrozie

Campania se desfășoară anual, la nivel național, și are drept scop combaterea plantei invazive Ambrosia Artemisiifolia – Iarba pârloagelor, pentru a preveni răspândirea polenului până la sfârșitul lunii octombrie și pentru reducerea rezervei de semințe pentru următorii ani.

Cum poate fi combătută răspândirea ambroziei?

Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul țării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condițiile pedoclimatice. Crește spontan pe terenurile lăsate în pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, în parcuri și grădini neîngrijite, pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, dar și în culturile de cereale și de floarea soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe. În cazul reapariției focarelor de infestare, se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor. Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

Identificarea terenurilor infestate revine primăriilor

Potrivit legii privind combaterea buruienii ambrozia, responsabilitatea identificării terenurilor infestate revine autorităților administrației publice locale (primăriilor comunale, orășenești și municipale), prin consilierii agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora prin dispoziția primarului, care trebuie să verifice anual terenurile de pe raza administrativ teritorială a acestora.

Aceștia trebuie să identifice proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au fost identificate focare de infestare și să îi someze în timp util, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an.

Proprietarii terenurilor infestate cu ambrozie, obligați să distrugă buruiana

Distrugerea ambroziei, potrivit legii, se face de către toți proprietarii de terenuri/responsabili de zonele unde au fost identificate focare de infestare. Ei au obligația, după eliminarea plantei, de a informa în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.

Verificarea și constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o Comisie mixtă constituită prin ordin al Prefectului. Informarea Comisiei mixte referitoare la situația proprietarilor care nu au luat măsurile necesare de combatere se face în timp util de către autoritățile administrației publice locale.

Controalele se efectuează de două ori pe an, primul control în perioada 01-15 iulie a fiecărui an, iar al doilea control în perioada 16 iulie – 31 iulie a fiecărui an, asupra terenurilor contravenienților sancționați cu sancțiunea „Avertisment”, după primul control. Controalele vizează perimetrul administrativ al localităților, cât și proprietarii / deținătorii / administratorii de terenuri, drumuri publice, căi ferate, cursuri de apă, lacuri, sisteme de irigații și de bazine piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii după ce au primit somație. (sursa: comunicat de presă)