Amendă record, de 30.000 de lei, pentru o femeie care a dat foc la deșeuri, în cartierul Izvoare

Ieri seară, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a depistat o femeie care a dat foc unor deșeuri într-o zonă publică din cartierul Izvoare, municipiul Bacău, punând în pericol mediul înconjurător și sănătatea comunității prin poluarea generată.

Având în vedere gravitatea faptei, femeia a fost obligată să stingă incendiul, iar ulterior a semnat procesele-verbale de constatare a contravenției întocmite de jandarmi. Pentru această faptă, i-a fost aplicată o amendă în valoare de 30.000 de lei.

Jandarmii băcăuani le reamintesc cetățenilor că respectarea normelor de mediu este importantă pentru prevenirea poluării și protejarea sănătății publice. Deșeurile trebuie depozitate doar în locuri autorizate, iar fiecare are responsabilitatea de a menține un mediu curat pentru viitor.