Amenzi de 570.000 lei, date de polițiști în minivacanța de 1 Mai – vezi bilanțul IPJ Bacău

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au fost prezenți în teren pe toată durata minivacanței de 1 Mai, desfășurând acțiuni intensificate pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale. În doar câteva zile, au fost înregistrate sute de intervenții, sancțiuni consistente și mai multe cazuri de infracționalitate descoperite în flagrant.

Pe parcursul minivacanței de 1 Mai, polițiștii băcăuani au acționat zilnic pentru siguranța cetățenilor, intervenind în 173 de evenimente sesizate, dintre care 138 prin apeluri la 112.

Pentru nerespectarea legislației în vigoare, oamenii legii au aplicat 935 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 570.000 de lei.

În aceeași perioadă, au fost constatate 61 de infracțiuni, iar 19 persoane au fost prinse în flagrant delict. De asemenea, polițiștii au reținut 77 de permise de conducere, dintre care 24 pentru depășirea regimului legal de viteză și 10 pentru conducerea sub influența alcoolului. Totodată, au fost retrase 30 de certificate de înmatriculare.

Activitatea polițiștilor a fost intensă inclusiv într-o singură noapte, respectiv 2/3 mai, când au fost legitimate peste 300 de persoane și verificate aproximativ 200 de autovehicule. În urma controalelor, au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale, inclusiv 9 în baza Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică.

Exemple din teren

Pe DN 11, în localitatea Sănduleni, polițiștii rutieri au oprit un ansamblu de vehicule de transport marfă. În urma verificărilor cu softul TachoScan, s-a constatat manipularea aparatului tahograf printr-un dispozitiv tip „telecomandă”. Operatorul de transport a fost amendat cu 9.000 de lei, iar vehiculul a fost imobilizat.

Într-un alt caz, pe strada Minerului din orașul Comănești, polițiștii au depistat un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 50 de ani din comuna Ghimeș-Făget, care transporta 33 de metri cubi de bușteni fără aviz de însoțire. Materialul lemnos, evaluat la 16.700 de lei, a fost predat Ocolului Silvic Comănești, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.

Autoritățile transmit că astfel de acțiuni vor continua, scopul principal fiind creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor ilegale pe raza județului Bacău.