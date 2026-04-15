Amenzi de aproape 400.000 lei în minivacanța de Paște! Polițiștii, pompierii și jandarmii băcăuani au intervenit în sute de situații

Minivacanța de Paște a adus mobilizare maximă pentru forțele de ordine din Bacău. Polițiștii, pompierii și jandarmii au intervenit în sute de situații, au aplicat sancțiuni consistente și au reușit, per ansamblu, să mențină un climat de siguranță, fără evenimente majore.

Sărbătorile pascale au fost marcate de o prezență activă a forțelor de ordine în județul Bacău, care au desfășurat misiuni suplimentare pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea liniștii publice.

Potrivit bilanțului Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, în perioada 10–13 aprilie, polițiștii au intervenit la 293 de incidente, dintre care 226 au fost sesizate prin 112. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 1.188 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 390.000 de lei.

În același interval, oamenii legii au fost sesizați cu privire la 72 de infracțiuni și au prins în flagrant 18 autori. Totodată, au fost reținute 73 de permise de conducere – inclusiv pentru viteză excesivă și conducere sub influența alcoolului – și au fost retrase 49 de certificate de înmatriculare.

Un caz relevant a avut loc în noaptea de 12 aprilie, în zona Răstoaca, unde un bărbat de 32 de ani a prezentat un permis de conducere fals, pretins emis de autoritățile din Grecia. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că documentul nu era autentic, iar autoturismul condus nu avea inspecția tehnică și asigurarea valabile. Șoferul a fost amendat și este cercetat penal pentru mai multe infracțiuni, inclusiv conducere fără permis și uz de fals.

De asemenea, pe 13 aprilie, în stațiunea Slănic Moldova, un tânăr de 20 de ani, aflat sub influența alcoolului (1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat), a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale. Acesta este cercetat penal.

Intervențiile pompierilor: nu s-au înregistrat evenimente majore

Reprezentanții ISU Bacău au transmis că minivacanța s-a desfășurat fără evenimente majore. În cele patru zile, pompierii au intervenit în 70 de situații de urgență, dintre care 40 au vizat acordarea primului ajutor medical.

Au fost înregistrate și 6 incendii, 4 misiuni pentru salvarea persoanelor și mai multe acțiuni de prevenire și recunoaștere în teren. Datorită intervenției rapide, au fost salvate bunuri în valoare de peste un milion de lei.

Un aspect important îl reprezintă faptul că nu au fost semnalate incidente în lăcașurile de cult, în contextul slujbelor pascale, ceea ce reflectă atât eficiența măsurilor preventive, cât și responsabilitatea cetățenilor.

Jandarmii: ordine și prevenție în zonele aglomerate

La rândul lor, jandarmii băcăuani au fost prezenți în zonele aglomerate, în special în apropierea bisericilor, pentru a asigura desfășurarea în siguranță a manifestărilor religioase.

Aceștia au aplicat peste 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 5.000 de lei, și au întocmit acte de sesizare penală într-un caz de deținere de substanțe interzise.

Totodată, jandarmii au derulat campanii preventive, oferind informații utile pentru peste 150 de persoane, în cadrul acțiunilor „Spațiul public este al tuturor!” și „În siguranță pe munte!”.

Concluzia autorităților este una pozitivă: sărbătorile au trecut fără incidente majore, pe fondul mobilizării forțelor de ordine și al unui comportament responsabil din partea cetățenilor.