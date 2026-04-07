Amenzi de peste 570.000 de lei! Sărbătorile de Florii și Paște catolic, sub supravegherea polițiștilor, jandarmilor și pompierilor din județul Bacău

Minivacanța de Florii și Paștele catolic au adus mobilizare maximă pentru structurile MAI din Bacău, care au intervenit la sute de incidente și au aplicat sancțiuni de peste jumătate de milion de lei, în încercarea de a menține ordinea publică.

În perioada 3–5 aprilie, polițiștii, jandarmii și pompierii din județul Bacău au fost mobilizați suplimentar pentru prevenirea faptelor antisociale și asigurarea unui climat de siguranță pe durata sărbătorilor religioase.

Potrivit datelor oficiale, polițiștii au intervenit la 339 de incidente, dintre care 243 au fost semnalate prin 112. În urma controalelor, au fost aplicate 1.776 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 570.000 de lei.

De asemenea, oamenii legii au fost sesizați cu privire la 78 de infracțiuni și au prins în flagrant 14 persoane. În trafic, polițiștii au reținut 92 de permise de conducere, dintre care 22 pentru viteză și 21 pentru conducere sub influența alcoolului. Alte 84 de certificate de înmatriculare au fost retrase.

Printre cazurile grave se numără cel al unui bărbat de 54 de ani din Bacău, care a condus fără permis și cu o alcoolemie de 1,75 mg/l, intrând cu mașina într-un gard. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Tot în weekend, polițiștii din Onești au depistat un tânăr de 24 de ani care folosea un permis fals, fără a deține dreptul de a conduce.

Jandarmii din cadrul Grupării Mobile „Alexandru cel Bun” au acționat în zona de responsabilitate, la evenimente religioase și sportive, aplicând 13 sancțiuni, în valoare de 2.350 de lei. Totodată, au desfășurat 2 activități preventive în municipiile Botoșani și Galați, cu ocazia meciurilor de fotbal masculin, în cadrul campaniei „Invitație la Fair-play!”, având ca scop promovarea unui comportament civilizat în rândul suporterilor și prevenirea incidentelor.

La nivel județean, peste 150 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au asigurat ordinea publică la slujbe și manifestări cultural-artistice. Aceștia au aplicat peste 45 de amenzi, în valoare de peste 18.000 de lei, pentru fapte precum consumul de alcool în spațiul public sau tulburarea liniștii publice. Totodată, au întocmit acte pentru 10 posibile infracțiuni, inclusiv furt, lovire sau port ilegal de obiecte periculoase.

Un caz aparte a fost depistarea a doi minori dispăruți, găsiți în Gara CFR Bacău și predați autorităților competente.

Pompierii băcăuani au intervenit la 38 de misiuni, cele mai multe fiind acțiuni preventive. Echipajele SMURD au acordat primul ajutor în 12 situații, iar pompierii au intervenit și pentru stingerea a două incendii – unul la o locuință și altul la vegetație uscată.

Autoritățile precizează că, în ciuda numărului ridicat de intervenții, nu s-au înregistrat evenimente cu impact major, iar acțiunile de prevenire și control vor continua și în perioada următoare.