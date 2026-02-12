Amenzi pentru pietonii și bicicliștii indisciplinați, din municipiul Bacău

Mai mulți pietoni și bicicliști din municipiul Bacău au fost amendați de polițiștii de la Rutieră, pentru încălcarea regulilor de circulație, în cadrul unei acțiuni care a avut loc miercuri, 11 februarie.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 66 de sancţiuni contravenţionale la regimul rutier. Dintre acestea, 26 de sancţiuni au fost aplicate pietonilor indisciplinați, 6 bicicliștilor, 23 conducătorilor auto, iar restul pentru alte abateri.

Totodată, poliţiştii au reţinut 2 permise de conducere, din care unul pentru neacordare de prioritate auto și unul pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului electric și au retras un certificat de înmatriculare.

„Poliţiştii le recomandă pietonilor să fie atenţi la trafic, chiar şi atunci când traversează pe trecere. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să preîntâmpine orice eveniment neplăcut, în special accidentarea unui pieton în orice situaţie, nu doar în apropiere de trecerile pentru pietoni” – IPJ Bacău.