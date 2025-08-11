Amenzi usturătoare pentru cei care parchează abuziv pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități

De la începutul acestui an, Poliția Locală din municipiul Bacău a dat peste 500 de amenzi în valoare totală de 665.400 lei persoanelor care au parcat, în mod abuziv, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități.

Polițiștii locali desfășoară în municipiul Bacău zilnic activități pentru prevenirea, dar și pentru sancționarea ocupării fără drept a locurilor de parcare rezervate persoanelor cu handicap. Numai în weekend-ul trecut polițiștii locali au aplicat 17 sancțiuni, însumând 36.000 lei.

Șoferii trebuie să știe că ocuparea acestor locuri speciale se sancționează cu amendă între 2.000 și 10.000 lei.

„Respectă locurile destinate persoanelor cu dizabilități! Aceste spații nu sunt doar niște locuri de parcare – sunt o necesitate pentru cei care se confruntă zilnic cu provocări de mobilitate. Fiecare loc ocupat abuziv înseamnă un drum mai greu pentru cineva care are nevoie de sprijinul nostru. Fiți civilizați, solidari și atenți! Respectul față de aceste locuri înseamnă respect față de oameni”, transmit polițiștii locali.