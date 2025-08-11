Amenzi usturătoare pentru cei care parchează abuziv pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități

De la începutul acestui an, Poliția Locală din municipiul Bacău a dat peste 500 de amenzi în valoare totală de 665.400 lei persoanelor care au parcat, în mod abuziv, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități.
Polițiștii locali desfășoară în municipiul Bacău zilnic activități pentru prevenirea, dar și pentru sancționarea ocupării fără drept a locurilor de parcare rezervate persoanelor cu handicap. Numai în weekend-ul trecut polițiștii locali au aplicat 17 sancțiuni, însumând 36.000 lei.
Șoferii trebuie să știe că ocuparea acestor locuri speciale se sancționează cu amendă între 2.000 și 10.000 lei.
„Respectă locurile destinate persoanelor cu dizabilități! Aceste spații nu sunt doar niște locuri de parcare – sunt o necesitate pentru cei care se confruntă zilnic cu provocări de mobilitate. Fiecare loc ocupat abuziv înseamnă un drum mai greu pentru cineva care are nevoie de sprijinul nostru. Fiți civilizați, solidari și atenți! Respectul față de aceste locuri înseamnă respect față de oameni”, transmit polițiștii locali.
Comentarii
Bla a zis
De la începutul acestei luni , dacă își făceau treaba , doar la Arena Mall dădeau 500 de amenzi , penibil să vii în atenția publicului cu statisticile astea ….
Silviu a zis
Și pe locurile pentru încărcat electrice e la fel… mai ales în zona poliției aveți niște amenzi de dat unor cetaneti cu BMW ce întârzie la program…
Cristi a zis
La Penny de fapt e parcarea poliției nu a magazinului. Până la ora 16.00 nu găsești nici un loc une sa parchezi daca vrei sa cumperi ceva. Dacă parchezi pe locul la handicapați tot ei vin și îți dau amendă. E de cascadorii rasului.
Codrin a zis
E corect dar e o nebunie să ai câte 10 locuri pt handicapati la orice intrare de market…. Cine le-a făcut a gândit problema?
Alt om a zis
Ar trebui amendați si cei care parchează anapoda si ocupa 2 locuri de parcare, pentru ca le este lene sa încadreze masina între marcaje.
Ar trebui amendați si cei care nu parchează langa bordura, dar nu o apropie suficient de bordura (o lasă parțial in strada) si astfel blochează o banda de circulație.
La fel si cei care a parchează sub semnul de parcarea interzisa si efectiv blochează o banda (a se vedea jur împrejurul stadionului, in special la stâlpul de nocturna de langa Petrom).
Ar trebui focus maxim pe cei care incalca reglementările referitoare la parcare si in plus mai blochează si accesul altor participanti la trafic ori la parcare.
Dacă Politia Locala s-ar tine de treaba, ar da 500 amenzi pe zi (nu pe an)…
Five Cents a zis
Nu neg ca or fi dand amenzi, eu ce stiu este ca am vazut de mai multe ori cum dadeau AVERTISMENTE verbale. Ce mai stiu e ca numarul de certificate de handicap care sunt eliberate in municipiul Bacau pentru parcarea masinilor este de exact 167 si ca aceste documente nu sunt transmisibile de la masina la masina. Sunt personaje care si-au xeroxat permis dintr-asta si cred ca scapa de amenda. Fals.
Toate parcarile din oras, cele dedicate masinilor conduse de persoane cu handicap, sunt ocupate de cocalari. Naravul asta nu dispare pana ce nu se intampla ca in Seinfeld, cand Kramer a lasat masina pe un loc dintr-asta. Cand s-a intors, masina era demontata, ramasese doar cadrul din fier.