Analiză. Câți parlamentari ar putea pierde Bacăul, dacă s-ar reduce la 300 numărul de senatori și deputați

Județele mari ar urma să piardă cei mai mulți parlamentari, în top fiind județe ca Iașiul, Prahova sau Bacăul, pe lângă municipiul București, potrivit unei simulări realizate de cotidianul.ro.

Proiectul de lege al USR are precizarea că norma de reprezentare ar trebui să fie „un deputat la un număr de locuitori care asigură un total de 200 de mandate”. De asemenea, norma de reprezentare la Senat este „de un senator la un număr de locuitori care asigură un total de 100 mandate”. În actuala legislație, norma de reprezentare pentru Camera Deputaților este de un deputat la 73.000 de locuitori. Norma de reprezentare pentru Senat este de un senator la 168.000 de locuitori.

Potrivit analizei făcute de Cotidianul.ro plecând de la proiectul de lege adoptat tacit de Senat și înaintate Camerei Deputaților, județele care ar pierde cei mai mulți parlamentari, cinci la număr, sunt: Arad (patru deputați și un senator), Bacău (patru deputați și un senator), Constanța (patru deputați și un senator), Dolj (patru deputați și un senator), Galați (patru deputați și un senator) și Iași (patru deputați și un senator).

Lista e lungă și în cazul județelor care ar pierde câte patru parlamentari: Argeș, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Mureș, Neamț, Prahova, Suceava și Vaslui.

Lor li se adaugă Bucureștiul, unde ar fi cu 13 parlamentari mai puțin (zece deputați și trei senatori). Singurul județ care ar avea parlamentari în plus este Ilfovul, adică doi, un deputat și un senator.

Articolul integral, AICI.