ANALIZĂ. Ce (mai) trebuie făcut pentru un Bacău aerisit, fără nervi și fără poluare. Pentru o mobilitate inteligentă care chiar să funcționeze

În ultimele săptămâni, Primăria Bacău a început să bage în priză Sistemul de Management al Traficului (SMT), proiectul-regină de 120 de milioane de lei. Teoretic, era momentul zero pentru o rețea inteligentă de semafoare, capabilă să fluidizeze circulația și să dea prioritate transportului public. Practic, realitatea e alta până în momentul de față: timpi mari de așteptare, semafoare care intră pe avarie sau care nu sunt sincronizate, șoferi și pietoni frustrați. Nemulțumirea este vizibilă atât pe stradă, cât și pe rețelele sociale.

Asta se întâmplă pentru că nu e suficient să instalăm echipamente scumpe dacă nu le calibrăm corect și dacă nu le folosim pentru ceea ce contează cu adevărat, și anume o reală undă verde pentru autobuze și o tramă stradală mai eficientă pentru toți, în special pentru cei care călătoresc cu zecile în același mijloc de transport față de cei singuri în mașini.

Până acum, discuția despre pistele de biciclete a fost adesea deturnată, ca să eliminăm și această teză falsă. Execuția lor a lăsat de dorit în multe locuri, dar ceea e important pentru șoferi e că în foarte puține zone carosabilul a fost cu adevărat îngustat. Acolo unde pare că benzile au fost restructurate de fapt s-au relocat locurile de parcare, iar numărul benzilor de circulație a rămas practic același.

Problema nu este că bicicliștii ar fi luat spațiul șoferilor, ci că traficul rutier este suprasolicitat de mașinile personale și gestionat insuficient de politici urbane moderne care sunt ușor de identificat în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Bacăului. Iar în rândurile următoare voi trece pe scurt prin ele.

1. Unda verde pentru transportul public

SMT-ul trebuie să fie recalibrat urgent. Algoritmii de semaforizare trebuie să recunoască autobuzele și să le ofere prioritate de trecere. Transit Signal Priority (TSP) este standard în orașele care vor să reducă dependența de mașină. La Bacău, fără această funcție activată, autobuzele rămân captive în aceleași blocaje ca autoturismele.

Chiar dacă nu putem transforma imediat arterele în coridoare dedicate, putem trasa benzi de ghidaj pentru autobuze. Ele vor asigura o segregare parțială și vor pregăti implementarea obligatorie a benzilor dedicate, prevăzută în Legea mobilității urbane. În plus, benzile pentru autobuze transmit un semnal vizibil, și anume că transportul public are prioritate. Când veți vedea că faceți 15 minute din centru până la URA cu autobuzul, iar cu mașina se stă bară la bară, cu siguranță veți folosi transportul public.

2. Politica de parcare și spațiul public

În Bacău, parcarea în centru rămâne ieftină sau gratuită, iar multe locuri sunt ocupate întreaga zi de mașinile navetiștilor sau ale celor care parcurg 1-2 kilometri până la muncă. Organizarea și taxarea diferențiată a parcărilor sunt inevitabile. S-au făcut pași, s-au aprobat regulamente, dar aplicarea lor se face cu țârâita și astfel nu se rezolvă nimic. Trebuie eliminate pe cât posibil parcările de pe arterele principale și create facilități de tip park & ride la intrările în oraș. În lipsa acestor măsuri, nu există stimulent real pentru a lăsa mașina acasă.

3. Presiunea navetiștilor și transportul județean

De ce park and ride? Pentru că, uitați-vă pe cifre, numărul navetiștilor care vin cu mașina personală din comunele din jur crește constant. Oricâte eforturi s-au făcut în ultimii ani și acolo, transportul județean rămâne slab organizat, nepredictibil, cu frecvențe reduse și servicii neatractive. Rezultatul: coloane la orele de vârf la intrările și ieșirile din oraș (chiar și cu centura despre care spuneam că va rezolva totul – uite că nu!) și locuri de parcare blocate toată ziua.

Soluția nu e să închidem porțile orașului, ci să integrăm transportul județean cu cel metropolitan și urban, cu orare coordonate și abonamente unice. Iar lucrul acesta nu s-a întâmplat, fiind comune chiar din primul inel metropolitan care au refuzat să participe la noul programul de transport metropolitan propus de municipalitate și rămas în aer după achiziționarea SC Transport Public SA.

4. Politici soft și schimbarea comportamentului

Ce nu au înțeles multe orașe, inclusiv Bacăul la nivel de top management, este că au nevoie nu doar de proiecte hard, de infrastructură de zeci de milioane de euro pe care să o finanțeze cu fonduri europene și apoi să nu facă nimic altceva.

Politica de mobilitate trebuie să fie însoțită de măsuri soft care să schimbe comportamentele de zi cu zi: gratuități pentru elevi și studenți, abonamente integrate pentru angajați cu sprijinul companiilor, anchete de mobilitate la instituțiile de învățământ și premii pentru cele care își conving elevii și părinții să se deplaseze altfel la școală, campanii de conștientizare pentru mobilitatea activă, dar și servicii de mobilitate partajată precum bike sharing și car sharing. Mai vreți? Facilități fiscale pentru cei care aleg transportul alternativ și de platforme digitale unice care să integreze informația, plata și planificarea călătoriilor și așa mai departe. Acestea sunt instrumentele care schimbă efectiv comportamentul zilnic de mobilitate.

5. Oraș pentru oameni, nu doar pentru mașini

Reconfigurarea spațiului urban trebuie să protejeze pietonii și bicicliștii: trotuare libere, traversări sigure, zone pietonale și de viteză redusă. Doar așa putem vorbi de calitate a vieții urbane, nu doar de „trafic fluent”. Non-stop vorbim despre traficul rutier, când de fapt majoritatea deplasărilor din oraș sunt, ce surpriză, pietonale.

Concluzie nepopulară pentru un Bacău fără blocaje

Bacăul are centură ocolitoare, proiecte europene și echipamente moderne. Dar fără unda verde pentru autobuze, fără benzi dedicate progresiv introduse, fără parcări gestionate inteligent și fără un transport județean-metropolitan integrat, orașul va continua să fie blocat.

Un Bacău aerisit și funcțional nu se face doar cu infrastructură, ci cu politici coerente de mobilitate urbană. Ceea ce contează este cum alocăm spațiul public și ce comportamente încurajăm. Dacă decidem să punem transportul public și oamenii în fața mașinilor, atunci avem șansa să respirăm un oraș mai curat, mai eficient și mai prietenos.

P.S.: Comisia de circulație mai funcționează? Făcusem un mecanism, începea să meargă, dar pe site-ul primăriei se vede că a trecut un an și jumătate de când nu a mai fost convocată, încălcându-se o hotărâre normativă a Consiliului Local. Sau, a fost convocată, însă nu se mai face public acest lucru.