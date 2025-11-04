ANALIZĂ. Pista de biciclete de 70 de milioane va îngusta trotuarele de pe Ștefan cel Mare și va reduce o bandă de circulație spre Gherăiești. Detalii tehnice despre coridorul Centru-Hemeiuș

Proiectul pistei de biciclete care va lega municipiul Bacău de comuna Hemeiuș a fost aprobat săptămâna trecută de Consiliul Local pe repede înainte, deși conține numeroase neconcordanțe și riscuri pentru siguranța traficului. Coridorul velo va costa 67,9 milioane de lei, din care doar 52 de milioane sunt fonduri europene.

Conform documentației, coridorul pentru bicicliști va avea o lungime totală de 21,5 kilometri, dintre care 7,2 kilometri pe teritoriul municipiului Bacău și 14,2 kilometri în comuna Hemeiuș, de-a lungul drumului național DN 15. Scopul este crearea unei legături sigure și continue între oraș și localitățile Lilieci și Hemeiuș, prin amenajarea de piste moderne, trotuare, spații verzi și zone de odihnă.

Traseu fragmentat și trotuare ciuntite

Traseul pornește din centrul orașului, din intersecția străzilor 9 Mai și Lucrețiu Pătrășcanu, și urmează partea stângă a carosabilului până pe strada Ștefan cel Mare. Înainte de sensul giratoriu din intersecția cu Aprodu Purice, coridorul se desparte în două piste distincte, care continuă pe Calea Moldovei până la trecerea la nivel cu calea ferată din Gherăiești. Acolo, cele două sensuri se reunesc pentru traversarea liniei ferate, după care pista se ramifică din nou și este proiectată pe ambele sensuri ale drumului de-a lungul întregului segment rural.

Proiectanții au prevăzut piste bidirecționale și trotuare refăcute, însă în realitate spațiul destinat pietonilor se reduce considerabil. Pe străzile 9 Mai și Ștefan cel Mare, trotuarele ajung, în unele porțiuni, la sub un metru lățime, fapt care face imposibilă deplasarea simultană a două persoane. Pietonii, părinții cu cărucioare sau persoanele cu dizabilități vor fi nevoiți să circule pe pistă.

Șerpuiri, traversări și lipsă de continuitate

Planurile tehnice ale studiului de fezabilitate arată că, în zona intersecțiilor principale, traseul pistei se abate brusc, creând o succesiune de viraje greu de parcurs chiar și pentru bicicliștii experimentați. Un exemplu evident este în sensul giratoriu dintre străzile Ștefan cel Mare și Aprodu Purice, unde pista traversează carosabilul de două ori în mai puțin de 100 de metri, o soluție tehnică ce contravine principiului de siguranță și predictibilitate în circulația velo.

Mai grav, pe Podul cu Lanțuri nu este prevăzută nicio pistă de biciclete. Coridorul se întrerupe complet pe această porțiune, pentru a reapărea abia după traversarea Pârâului Bârnat. Astfel, o secțiune esențială pentru continuitatea traseului dispare complet, iar bicicliștii vor fi nevoiți fie să se oprească, fie să circule printre autoturisme sau pe pod, printre pietoni.

În zona căii ferate din Gherăiești, documentația arată mai multe puncte de conflict între piste, carosabil și trafic rutier. Una dintre traversări este amplasată chiar în curba dintre scuarul intersecției și linia ferată, ceea ce poate deveni un pericol real, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.

În plus, Calea Moldovei, unul dintre cele mai circulate bulevarde din oraș, va pierde o bandă de circulație între Podul cu Lanțuri și ieșirea din oraș, pentru a face loc pistei amplasate pe ambele sensuri. Rămâne, totuși, neclar dacă va exista un impact al acestei măsuri, având în vedere că prima bandă de pe Calea Moldovei este ocupată, de obicei, de autovehicule parcate la bordură, în lipsa unui management al parcării pe întreaga arteră.

20% zone de conflict pe lungimea întregului traseu

În total, proiectul prevede peste 31.000 de metri pătrați de piste pentru biciclete, din care peste 25.000 de metri pătrați vor fi marcați cu verde, iar aproximativ 6.000 (circa 20%) cu roșu în zonele de traversare sau de conflict rutier, așa cum sunt denumite punctele în care bicicliștii interacționează cu traficul auto sau pietonal. De exemplu, pe Calea Moldovei pista va avea o schemă de culori tărcată, cu zone roșii proiectate în dreptul fiecărei case.

Pe lângă acestea, se vor amenaja peste 13.000 de metri pătrați de trotuare, majoritatea pavate în zona urbană și asfaltate în segmentul periurban. Structura rutieră a pistei este una durabilă, cu un strat de uzură din asfalt, un strat de legătură și fundație din piatră spartă și balast.

Studiul de fezabilitate prevede și o serie de dotări moderne: iluminat public cu stâlpi LED montați la 30 de metri distanță, camere de supraveghere în zonele aglomerate, mobilier urban, rastele pentru biciclete și mini-stații de reparație dotate cu scule și pompe. De-a lungul traseului vor fi plantați arbori și arbuști pentru protecție, iar zonele de intersecție vor fi semnalizate clar, cu marcaje orizontale și verticale conforme normativelor. Documentația a fost întocmită de societatea Sirius Proiectare Construcții, în baza unui contract de 678.550 lei, care include și proiectarea tehnică a coridorului.

În zona Gherăiești sunt prevăzute și lucrări mai complexe de infrastructură, inclusiv reconfigurarea trotuarelor și a rețelelor de utilități. La trecerea la nivel cu calea ferată, pista și trotuarul vor fi protejate prin semibariere și semnale luminoase, pentru siguranța bicicliștilor și pietonilor.

Proiect realizat fără consultare publică, aprobat peste noapte

Dincolo de deficiențele tehnice, proiectul ridică mari probleme de transparență și procedură. Coridorul velo nu a fost publicat nici măcar o zi în consultare publică, iar Primăria Bacău nu a organizat nicio dezbatere privind traseul, deși acest lucru este prevăzut explicit ca principiu director în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă atunci când vine vorba de modificarea infrastructurii urbane.

Consilierii locali au fost convocați într-o ședință de îndată de pe o zi pe alta, fără să aibă timp real pentru analiză. Proiectul, care conține sute de pagini de planșe și devize, le-a fost transmis cu doar câteva ore înainte de vot. Situația a fost semnalată chiar în timpul ședinței de consilierii Răzvan Andrieș (PNL), Dan Bitire (PSD) și Sergiu Sechelariu (PV), care au certat administrația Viziteu pentru modul de lucru: „Am primit documentația aseară, e imposibil să o analizezi în câteva ore”, a spus unul dintre consilieri, subliniind lipsa de transparență și încălcarea principiilor de planificare participativă.

Cu toate acestea, proiectul a obținut aprobarea tuturor celor 16 consilierilor locali prezenți de la partidele USR, PSD, AUR, PNL. Cristi Nechita și Ionel Condurat de la Partidul Verde sunt singurii aleși care au votat împotrivă. Sala a fost aproape goală, aleșii locali participând și votând online la ședință.

Valoarea totală a proiectului, de 67,9 milioane lei, include construcțiile și montajul, echipamentele și dotările urbane, precum și proiectarea, dirigenția de șantier și cheltuielile neprevăzute. Finanțarea nerambursabilă, de 51,6 milioane lei, va fi asigurată prin Programul Regional Nord-Est, restul urmând a fi acoperită din bugetul local.

Primăria susține că investiția va contribui semnificativ la reducerea traficului auto și a poluării, oferind o alternativă sigură și sustenabilă pentru deplasarea între Bacău, Lilieci și Hemeiuș.