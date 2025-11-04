ANALIZĂ. Pista de biciclete de 70 de milioane va îngusta trotuarele de pe Ștefan cel Mare și va reduce o bandă de circulație spre Gherăiești. Detalii tehnice despre coridorul Centru-Hemeiuș

Proiectul pistei de biciclete care va lega municipiul Bacău de comuna Hemeiuș a fost aprobat săptămâna trecută de Consiliul Local pe repede înainte, deși conține numeroase neconcordanțe și riscuri pentru siguranța traficului. Coridorul velo va costa 67,9 milioane de lei, din care doar 52 de milioane sunt fonduri europene.
Conform documentației, coridorul pentru bicicliști va avea o lungime totală de 21,5 kilometri, dintre care 7,2 kilometri pe teritoriul municipiului Bacău și 14,2 kilometri în comuna Hemeiuș, de-a lungul drumului național DN 15. Scopul este crearea unei legături sigure și continue între oraș și localitățile Lilieci și Hemeiuș, prin amenajarea de piste moderne, trotuare, spații verzi și zone de odihnă.
Traseu fragmentat și trotuare ciuntite
Traseul pornește din centrul orașului, din intersecția străzilor 9 Mai și Lucrețiu Pătrășcanu, și urmează partea stângă a carosabilului până pe strada Ștefan cel Mare. Înainte de sensul giratoriu din intersecția cu Aprodu Purice, coridorul se desparte în două piste distincte, care continuă pe Calea Moldovei până la trecerea la nivel cu calea ferată din Gherăiești. Acolo, cele două sensuri se reunesc pentru traversarea liniei ferate, după care pista se ramifică din nou și este proiectată pe ambele sensuri ale drumului de-a lungul întregului segment rural.
Proiectanții au prevăzut piste bidirecționale și trotuare refăcute, însă în realitate spațiul destinat pietonilor se reduce considerabil. Pe străzile 9 Mai și Ștefan cel Mare, trotuarele ajung, în unele porțiuni, la sub un metru lățime, fapt care face imposibilă deplasarea simultană a două persoane. Pietonii, părinții cu cărucioare sau persoanele cu dizabilități vor fi nevoiți să circule pe pistă.
Șerpuiri, traversări și lipsă de continuitate
Planurile tehnice ale studiului de fezabilitate arată că, în zona intersecțiilor principale, traseul pistei se abate brusc, creând o succesiune de viraje greu de parcurs chiar și pentru bicicliștii experimentați. Un exemplu evident este în sensul giratoriu dintre străzile Ștefan cel Mare și Aprodu Purice, unde pista traversează carosabilul de două ori în mai puțin de 100 de metri, o soluție tehnică ce contravine principiului de siguranță și predictibilitate în circulația velo.
Mai grav, pe Podul cu Lanțuri nu este prevăzută nicio pistă de biciclete. Coridorul se întrerupe complet pe această porțiune, pentru a reapărea abia după traversarea Pârâului Bârnat. Astfel, o secțiune esențială pentru continuitatea traseului dispare complet, iar bicicliștii vor fi nevoiți fie să se oprească, fie să circule printre autoturisme sau pe pod, printre pietoni.
În zona căii ferate din Gherăiești, documentația arată mai multe puncte de conflict între piste, carosabil și trafic rutier. Una dintre traversări este amplasată chiar în curba dintre scuarul intersecției și linia ferată, ceea ce poate deveni un pericol real, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.
În plus, Calea Moldovei, unul dintre cele mai circulate bulevarde din oraș, va pierde o bandă de circulație între Podul cu Lanțuri și ieșirea din oraș, pentru a face loc pistei amplasate pe ambele sensuri. Rămâne, totuși, neclar dacă va exista un impact al acestei măsuri, având în vedere că prima bandă de pe Calea Moldovei este ocupată, de obicei, de autovehicule parcate la bordură, în lipsa unui management al parcării pe întreaga arteră.
20% zone de conflict pe lungimea întregului traseu
În total, proiectul prevede peste 31.000 de metri pătrați de piste pentru biciclete, din care peste 25.000 de metri pătrați vor fi marcați cu verde, iar aproximativ 6.000 (circa 20%) cu roșu în zonele de traversare sau de conflict rutier, așa cum sunt denumite punctele în care bicicliștii interacționează cu traficul auto sau pietonal. De exemplu, pe Calea Moldovei pista va avea o schemă de culori tărcată, cu zone roșii proiectate în dreptul fiecărei case.
Pe lângă acestea, se vor amenaja peste 13.000 de metri pătrați de trotuare, majoritatea pavate în zona urbană și asfaltate în segmentul periurban. Structura rutieră a pistei este una durabilă, cu un strat de uzură din asfalt, un strat de legătură și fundație din piatră spartă și balast.
Studiul de fezabilitate prevede și o serie de dotări moderne: iluminat public cu stâlpi LED montați la 30 de metri distanță, camere de supraveghere în zonele aglomerate, mobilier urban, rastele pentru biciclete și mini-stații de reparație dotate cu scule și pompe. De-a lungul traseului vor fi plantați arbori și arbuști pentru protecție, iar zonele de intersecție vor fi semnalizate clar, cu marcaje orizontale și verticale conforme normativelor. Documentația a fost întocmită de societatea Sirius Proiectare Construcții, în baza unui contract de 678.550 lei, care include și proiectarea tehnică a coridorului.
În zona Gherăiești sunt prevăzute și lucrări mai complexe de infrastructură, inclusiv reconfigurarea trotuarelor și a rețelelor de utilități. La trecerea la nivel cu calea ferată, pista și trotuarul vor fi protejate prin semibariere și semnale luminoase, pentru siguranța bicicliștilor și pietonilor.
Proiect realizat fără consultare publică, aprobat peste noapte
Dincolo de deficiențele tehnice, proiectul ridică mari probleme de transparență și procedură. Coridorul velo nu a fost publicat nici măcar o zi în consultare publică, iar Primăria Bacău nu a organizat nicio dezbatere privind traseul, deși acest lucru este prevăzut explicit ca principiu director în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă atunci când vine vorba de modificarea infrastructurii urbane.
Consilierii locali au fost convocați într-o ședință de îndată de pe o zi pe alta, fără să aibă timp real pentru analiză. Proiectul, care conține sute de pagini de planșe și devize, le-a fost transmis cu doar câteva ore înainte de vot. Situația a fost semnalată chiar în timpul ședinței de consilierii Răzvan Andrieș (PNL), Dan Bitire (PSD) și Sergiu Sechelariu (PV), care au certat administrația Viziteu pentru modul de lucru: „Am primit documentația aseară, e imposibil să o analizezi în câteva ore”, a spus unul dintre consilieri, subliniind lipsa de transparență și încălcarea principiilor de planificare participativă.
Cu toate acestea, proiectul a obținut aprobarea tuturor celor 16 consilierilor locali prezenți de la partidele USR, PSD, AUR, PNL. Cristi Nechita și Ionel Condurat de la Partidul Verde sunt singurii aleși care au votat împotrivă. Sala a fost aproape goală, aleșii locali participând și votând online la ședință.
Valoarea totală a proiectului, de 67,9 milioane lei, include construcțiile și montajul, echipamentele și dotările urbane, precum și proiectarea, dirigenția de șantier și cheltuielile neprevăzute. Finanțarea nerambursabilă, de 51,6 milioane lei, va fi asigurată prin Programul Regional Nord-Est, restul urmând a fi acoperită din bugetul local.
Primăria susține că investiția va contribui semnificativ la reducerea traficului auto și a poluării, oferind o alternativă sigură și sustenabilă pentru deplasarea între Bacău, Lilieci și Hemeiuș.
Comentarii
Profesorescu a zis
Mă, da’ niște fonduri europene de asfaltat niște străzi, niște trotuare și de făcut oleacă de curățenie nu ar fi? Sau sunt mai greu de accesat? Dar niște fonduri pentru o reabilitare de pod?
OZZY a zis
Pai ce mai conteaza ca acea zona este aglomerata de masini din cauza autorizatiilor constructiilor de blocuri peste blocuri. Ce Manhattan NY .. sa vina ei pe Stefan Cel Mare !!!! Mare idiot profesorul vizitiu !!!
SEPTEP a zis
Foarte bine.
Gica Contra a zis
Foarte rau. Da’ rau tare!
IUDA0215 a zis
Viziteu nu a reusit decat sa strice si sa face proiecte cu fonduri pierdute (nu nerambursabile) [asta sunt faptele nu scenarii ipotetice]
Deci … deduceti voi pe mai departe ce se va intampla si cu banii si cu comunitatea si cu viata voastra in general. El are sacu’ plin si pleaca din Bacau in 3 ani. Voi ramineti aici cu o viata mizerabila zilnica.
Ce mai… omu’ are experienta in esecul cu brio al vietii cotidiene si finantarilor europene.
Merita sa fie primar! [asta au spus cei care sunt in spatele lui -sic-sri-sie]
Madox a zis
Primarul și consilierii locali sunt niște oameni cu idei , adică idioți! Cum pot gândi ei că dacă se construiesc piste de biciclete luând o suprafață considerabilă din benzile de circulație se asigură o circulație sigură ,eficientă și sustenabilă? Consilierii locali de ce au votat pentru implementarea acestui proiect care va îngreuna circulația pe respectivul drum? Înseamnă că sunt părtași la inepțiile de proiecte propuse de haștagul principal zis și Vizi omul cu idei! Oare câți oameni le vor folosi în mod real? Proiectanții s-au gândit mult până le-au proiectat? Dacă aș putea le-aș desființa pe toate! Nu își au locul în orașul ăsta înghesuit!
Alegător a zis
Consilierii locali sunt în mare parte corupți și votează la comanda șefilor de partid.
Andrei a zis
Viziteu ….esti pa… Iti zice unul care te a votat. Spitalul nu l ai terminat și tu faci mizeriile alea.Au de luat bani firmele voastre?
Mihnea a zis
Proiect aprobat „peste noapte”, cu nenumarate reguli. Pe oamenii care debiteaza asa absurditati si fac asemenea proiecte, nu-i verifica nimeni? Intr-adevar, rolul pistelor de biciclete este sa faca orasul mai „verde” (daca pistele sunt implementate cum trebuie). Dar, in cazul Bacaului, deja s-a ingreunat traficul foarte mult, cu pistele existente. In loc sa transforme orasul intr-un oras „verde” .. Bacaul s-a transformat intr-un oras mult mai poluat, aglomerat, urat, gri etc.
Lasand deoparte faptul ca sunt probleme mult mai mari in oras, cum ar fi podul de la Narcisa (care sta sa cada), in curand o sa se limiteze traficul pe o banda pe sens pe ambele sensuri..
Minunata pasarela din centru .. care, la cel mai mic cutremur, probabil o sa cada.. si la ce greseli majore s-au facut, probabil o sa ramana un proiect abandonat.
Putinele parcuri ale orasului sunt in „renovare”.. in realitate sunt o paragina .. si la cum decurg lucrurile, o sa mai dureze mult si bine pana le termina. Traficul infernal .. am uitat s-a montat sistem „inteligent” de semaforizare.. odata functional o sa „rezolve” problema traficului..
Per total, orasul, este o mare mizerie, totul facut in bataie de joc.. un oras trist, urat, aglomerat. Dar nu-i nimic, hai sa-l blocam de tot.. sa-l distrugem si mai tare, ca doar se poate. Nu trebuie sa dea socoteala la nimeni, nimeni nu-i verifica.. asa ca .. de ce nu?
Apropos, sub podul de la Narcisa, sunt piste de biciclete pe ambele parti, sunt curios cum o sa arate acele piste dupa ce se apuca de renovat podul si o sa intre cu utilaje grele.
Pescobella a zis
Aur+usr+psd+FD =love
Incompetentii a zis
Si daca si proiectul asta pe fonduri europene il buseste ca si celelalte cu pistele, parcarile pt biciclete, asfaltarile etc. tot noi vom plati finantarea care se va pierde. Vad ca fiecare consiliul local de care a beneficiat Vizitiul a votat imprumuturile luate fiindca dumnealui si echipa lui platita cu majorarea salariului cu 50% a pierdut banii de finanțare iar lucrarile efectuate pana la momentul Z trebuiesc platite sau se pierd si ar trebui sa raspunda un incompetent.
Victor Grumaz a zis
O gandire de doi bani: proiectanti cu studiile facute in club, analiza utilitatii facuta intre două sprituri sau din spatele ecranului de social-media ori de shooter, cetateanul si nevoile lui reale ignore!” (ba nu: vadit impotriva cetateanului), rezultat catastrofal: poluarea crește stand in trafic (de parca ar pasa cuiva….), nervi, risipa. Singurul plus: banul tras din „nerambursabile” dar platit de „beneficiari” cu dobanzi maxime, ulterior, pe motiv de termene/ neconformitate. In timpul acesta nu poti trece de la o pista la alta decat pe poduri subrede si inghesuite…si putine…. Oameni cu viziune, dom’ne! Atat se poate…
Tano a zis
A gresi este omeneste ! A persista in greseala e lucru diavolesc ! In cazull nostru este ori imbecilitate prostie sau , msi sigur hotie @
De Viziteu nu mai vorbesc !Unde s-a rasturnat caruta cu prosti !? La Braila
Stanciu cel mai slab primar a zis
Incă un proiect care incepe pe fonduri europene și se va termina cu un credit la bancă.
în 5 ani nu s-a finalizat nici un proiect cap coadă, doar s-au pierdut toți banii din fondurile europene.
Lucrările sunt toate de neconforme și de proastă caliate (parcări cu dâmburi și gropi, piste de biciclete în care trotoarul dispare cu desăvârșire, poduri cu defecte cu stâlpi pe trotoar si cu cladirea de pe stara Pictor Aman în drum, semafoare la care nu se face verde niciodată la pietoni, parcări cu plată care nu sunt materializate locurile de parcare – bazin, parcări biciclete cu materiale neconforme, aqua parc neteminat cu materiale care s-au degradat din cauza nefolosirii, etc.)
Bacăul este plin de strazi murdare, drumuri aglomerate, pline de gropi și denivelări de zici că mergi cu barca pe apă nu cu mașina, cele mai mari taxe la apă, salubritate, impozite și cele mai slabe condiții de confort.
Singurul loc de recreere este insula de agrement , dar nici aici nu este terminat tot proiectul, in rest construții care nu se termină niciodată cu acest primar.
Stanciule, dute și lasă-ne că nu ești în stare de nimic.
Cetatean a zis
Soluția este simpla – Primaria mai autorizează încă vreo 2-3 proiecte imobiliare si alte extinstinederi ale Mall-ului si a altor retaileri din zona si apoi facem sosea suspendată peste toate construcțiile autorizate „inteligent” de specialistii din primărie.
Ca pe Stefan cel Mare oricum nu se mai circula de mult timp normal…
Proiectant a zis
Cât a costat Studiul făcut de Primărie?
Burghelea Tinu a zis
Dacă valoarea inițială a proiectului e de 13-14 milioane euro cât ar putea să coste proiectul ?Vreo 2-3 sute de mii de euro?
#orasusristesuat a zis
vinovati sunteti aia care l-ati votat. orasul va ramane o mizerie pe veci dupa individul asta. bacauanii merita distrugerea asta pt ca au ales de doua acest specimen si usrul…
MN a zis
De ce nu iesim in strada sa demitem acest pseudoprimar si toata clica lui?
stan a zis
Cetateanul Viziteu si cetatenii consilieri ar trebui dusi in fata justitiei sa dea socoteala pentru modul in care cheltuie banii comunitatii si pentru distrugerea drumurilor publice . S-au mai facut abuzuri dea lungul timpului , asemenea batjocura la adresa cetatenilor , la o asemenea scara , este fara precedent . Rusine Viziteu , esti doar un alt infractor ajuns in fruntea bucatelor ! Sper sa ajungi acolo unde iti este locul .
Leo a zis
Banditul și neispravitul de primar împreună cu bazdaganiile de consilieri sunt puși pe furat cu legile ( reinterpretate) în mână ,este HOTIE pe față ce face acest primar de Bacău, fondurile europene sau naționale se traduc în datorii publice ale orașului și ale României, bani aruncați în buzunarele celor aleși!!!!acești tupeiști ar trebui SCARMANATI ca să fie făcută Dreptatea tuturor celor care vor trebui să plătească prostiile primarului USR = PCR de Bacău.
Sava a zis
Cred ca m-am lecuit sa votez anumite persoane .. imi rup masina in fiecare zi prin gropile stradale , nu găsesc loc de parcare … taxe majorate , credite nenumarate… nu se vede nimic bun în oraș deși se vehiculează sume importante… ați distrus orașul cu pistele de biciclete.
Sava reborn a zis
Vă sigur ca nu voi mai vota decat persoane care va da garanții ca va desființa pistele de biciclete! Va sigur !
Liviu a zis
Sint 2 lucruri de facut:
1. Pe termen scurt, atacata hotărârea CL in contencios administrativ.
2. Pe termen mediu, de inițiat un referendum cu cetățenii Bacăului pentru suspendarea primarului.
In ambele situații, dacă avem societate civila puternica, se pot atinge obiectivele.
Jorj a zis
Succes!
Un cetățean a zis
Corect!
Dar cine ia inițiativa, pentru că în afara faptului că suntem vocali pe net, nu face nimeni nimic.
Toate aceste aberații de construcții neterminate s- au înfăptuit și pentru că ne- a fost lene sa mergem la vot ,și au ales altii pentru noi,si pentru ca fiecare inepție urbanistica a trecut fără nici o împotrivire cetățeneasca!
Nu exista societate civilă,din păcate!