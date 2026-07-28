ANALIZĂ. Primăria Bacău, blocată în trecut, pe propriul site: sesizări ale cetățenilor de doi ani încă „în lucru”, program contradictoriu și fotografii din New York la datoria publică

Primăria Bacău are aproape 30 de posturi în structurile de IT și relații publice, dar platformele sale oficiale afișează informații diferite despre sediul și programul instituției, sesizări vechi de peste doi ani și pagini care par rămase neactualizate. La secțiunea privind datoria publică, băcăuanii sunt întâmpinați de o fotografie din New York.

Site-ul unei primării este, în același timp, vitrina instituției și un ghișeu care ar trebui să rămână deschis permanent. În cazul Primăriei Bacău, însă, cetățeanul care caută o adresă, un program de lucru sau stadiul unei sesizări riscă să primească informații diferite, în funcție de platforma oficială pe care ajunge de pe Google sau de pe motoarele de căutare care folosesc, mai nou, inteligența artificială.

Sesizări la care încă se lucrează de doi ani

Cea mai gravă problemă nu ține de aspectul paginilor, ci de funcționarea platformei pentru sesizările cetățenilor. Pe harta online a Primăriei apar reclamații înregistrate în vara anului 2024 care, în iulie 2026, figurează în continuare cu statutul „în lucru”. Un exemplu este sesizarea nr. 171049, creată la 20 iulie 2024. Un cetățean reclama existența unui container metalic abandonat în spatele Colegiului „Grigore Antipa”, în care locuitorii din zonă aruncau deșeuri. La 23 iulie 2026, la mai mult de doi ani de la înregistrare, sesizarea apare în continuare în lucru.

Există două explicații posibile, ambele problematice: fie sesizarea nu a fost soluționată timp de doi ani, fie problema a fost rezolvată în teren, dar Primăria nu a actualizat informația afișată cetățeanului. În ambele situații, platforma nu își îndeplinește rolul de a oferi o evidență clară și credibilă a petițiilor.

Totuși, știm exact la ce oră se închide Primăria?

Nici programul instituției nu este prezentat unitar. Pagina principală de contact indică un program de luni până joi între 7:45 și 16:00, iar vineri între 7:45 și 14:45, acesta fiind cel valabil în prezent.

Pe portalul de servicii electronice însă, în caseta de contact, programul este de luni până joi între 7:45 și 16:30, iar vineri între 7:45 și 14:00. Cele două variante diferă cu câte 30 sau 45 de minute, exact în intervalele în care un cetățean poate ajunge la sediu și poate găsi sau nu ușa deschisă.

Mai există și alte pagini oficiale cu programe diferite. De exemplu, pagina destinată activității de urbanism anunță pentru Centrul de Informare Cetățeni un program de luni până joi între 8:00 și 16:30 și vineri între 8:00 și 14:00. Diferențele pot proveni din faptul că unele servicii au propriul program, dar site-ul nu explică suficient de clar când este vorba despre programul general al instituției și când este vorba despre programul unui anumit ghișeu.

Câte pagini și servicii, atâtea sedii diferite

Informațiile despre sediul Primăriei sunt la fel de neuniforme. Site-ul principal și platformele mai noi indică adresa din strada Pictor Theodor Aman nr. 94C, acolo unde Primăria s-a mutat după ce a plătit aproape 10 milioane de euro pe chiria inițială și apoi pe achiziționarea clădirii.

În schimb, alte pagini oficiale, încă accesibile și indexate de motoarele de căutare, trimit cetățenii la fostul sediu din Calea Mărășești nr. 6. Adresa veche apare pe site-ul online.municipiulbacau.ro, aferent programărilor privind starea civilă.

Acestea sunt pagini funcționale pe care un cetățean poate ajunge atunci când caută servicii, programări sau formulare. În lipsa unui avertisment că informația este veche, utilizatorul nu are de unde să știe care dintre adrese este cea corectă.

Confuzia se extinde și la serviciile subordonate. Pagina generală de contact indică pentru asistența socială deja vechiul sediu din strada Ștefan cel Mare, în timp ce pagina „Departamente subordonate” afișează pentru același serviciu adresa din strada Pictor Theodor Aman 94C.

New York, imaginea datoriei publice a Bacăului

Una dintre cele mai vizibile anomalii se găsește pe pagina dedicată datoriei publice, de interes în ultimii ani având în vedere abundența de credite contractate de administrația Viziteu. Titlul, registrele creditelor și informațiile financiare ale municipiului sunt așezate peste o fotografie cu o stradă din New York, fără vreo legătură aparentă cu Bacăul.

Fotografia pare, așadar, să fi rămas din șablonul site-ului sau să fi fost aleasă fără o minimă legătură cu instituția și orașul pe care îl reprezintă. În alte zone ale ecosistemului digital, timpul pare să fi rămas pe loc. Portalul principal pentru interacțiunea electronică afișează în subsol anul 2021, iar vechea platformă de servicii electronice păstrează copyrightul din 2020 și vechiul sediu.

Informații minimale greu de găsit

Normele de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002 și actualizate prin HG nr. 830/2022, prevăd ca informațiile publicate din oficiu să fie organizate în cel puțin cinci secțiuni și prevede, printre altele, o agendă actualizată a conducerii, identificarea persoanei care se ocupă de relația cu presa și o secțiune de integritate cu documente precum planul de integritate, lista cadourilor și situația incidentelor de integritate.

Pe site-ul Primăriei Bacău nu sunt ușor de identificat o agendă periodică a conducerii, o persoană desemnată clar pentru relația cu presa sau o secțiune completă și centralizată de integritate instituțională. Pagina conducerii conține mai ales declarații generale despre misiunea, viziunea și valorile instituției, iar documentele privind integritatea sunt dispersate sau foarte vechi. Nici rapoartele de activitate ale conducerii actuale nu sunt de găsit.

Primăria publică numeroase documente, inclusiv bugete, hotărâri și rapoarte. Problema este că ele sunt împărțite între mai multe site-uri și subdomenii, cu meniuri, designuri și reguli diferite. Cetățeanul trebuie adesea să știe dinainte ce caută și pe care dintre platforme se poate găsi informația ori în care dintre cotloanele websiteului o poate identifica.

Aproape 30 de posturi în IT și relații publice

Erorile sunt cu atât mai greu de explicat cu cât Primăria Bacău dispune de structuri consistente care ar trebui să se ocupe, direct sau indirect, de imaginea publică, platformele informatice și relația cu cetățenii.

Noua organigramă a aparatului de specialitate a fost aprobată prin HCL nr. 327 din 30 iunie 2026 și a intrat în vigoare la 1 iulie. Serviciul IT are zece posturi de execuție și un șef de serviciu, toate posturile fiind ocupate, printre angajați numărându-se mai mulți membri USR angajați în ultimii ani. În componența sa se află inclusiv un compartiment de dezvoltare software și un compartiment GIS.

Separat, Primăria are un întreg Serviciu de Relații Publice, cu 18 posturi și un șef de serviciu, dintre care numai trei poziții sunt vacante. Structura include compartimente pentru informarea cetățenilor, protocol, inspecție zonală și relația cu presa. Inspecția zonală ar trebui, între altele, să urmărească problemele și sesizările repartizate pe cartiere.

Împreună, cele două servicii însumează circa 30 de posturi, majoritatea ocupate. Totodată, la nivelul municipalității există alte zeci de persoane pentru care buna funcționare a informației publice și digitale ar trebui să fie o preocupare zilnică. Atribuții privind publicarea pe site sau actualizarea informațiilor revin și altor structuri precum Compartimentului registrul agricol și arhivă, Serviciului administrare piețe și clădiri, Structurii de taxe și impozite locale, Compartimentului secretariat și Compartimentului GIS de la Urbanism, precum și Unității Municipale pentru Monitorizarea Calității Serviciilor Publice.

Aproape 1 milion de euro băgat în IT și digitalizare în ultimii ani

O analiză efectuată de Ziarul de Bacău asupra achizițiilor publice efectuate de Primăria Bacău din 2021 și până în prezent arată că administrația locală a cheltuit aproximativ 4,95 milioane de lei pentru servicii și soluții IT, software și digitalizare.

Cea mai mare parte a fondurilor, aproximativ 2,64 milioane de lei, a fost direcționată către mentenanța și suportul sistemelor informatice utilizate de Primărie, dar și către administrarea aplicațiilor software existente.

Restul sumelor au fost alocate pentru dezvoltarea și actualizarea unor aplicații informatice, servicii de găzduire web și e-mail, conexiuni de internet și comunicații, licențe software, servicii cloud, soluții de scanare și arhivare digitală, sisteme electronice de programare și dirijare a cetățenilor, procesarea plăților prin aplicații mobile și SMS, asistență tehnică pentru registre digitale și alte servicii necesare procesului de digitalizare a administrației publice.