ANALIZĂ. PUZ-ul stadionului de 120 de milioane de euro intră în Consiliul Local. Documentația ocolește terenurile vizate de dezvoltatori și propune în continuare blocuri de 13 și 14 etaje

Consiliul Local Bacău este chemat vineri să aprobe Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea Stadionului Municipal, document elaborat de biroul Dico & Țigănaș. Este finalul unui proces început în 2021, prelungit cu trei ani față de calendarul inițial, și care, până în prezent, nu a reușit să obțină vreun răspuns clar cu privire la finanțarea obiectivului.
PUZ pentru un stadion ipotetic, dar cu efecte urbanistice foarte concrete
Varianta de PUZ care ajunge acum la vot este a doua versiune, suferind modificări majore față de versiunea din 2022, cea prezentată publicului la prima dezbatere publică. Cea mai vizibilă schimbare este eliminarea unei subzone identificate în 2022 drept „zonă verde de protecție” (P.pp). În documentația actuală, această categorie a dispărut complet, iar suprafețele respective sunt reclasificate ca zone pentru instituții publice, servicii sau circulații. Suprafața totală de spații verzi reglementate scade față de varianta precedentă, iar inelul de protecție verde din sudul zonei vizate este înlocuit cu funcțiuni construibile.
În paralel, PUZ-ul păstrează neschimbate două zone marcate drept IS* pe terenurile de sport din spatele stadionului, unde sunt propuse clădiri înalte, cu indicatori urbanistici ridicați (POT 50%, CUT 4 și înălțimi care pot ajunge la 60-65 de metri). Acestea au fost criticate în trecut de Comisia Tehnică de Urbanism, dar administrația nu a renunțat la ele.
Documentația descrie un stadion cu o capacitate de 20.000 de locuri, proiectat integral nou, după demolarea totală a structurii existente. Volumetria propusă ajunge la o înălțime de aproape 29 de metri, iar ansamblul include corpuri suplimentare, cu spații VIP, un corp de cazare cu regim mare de înălțime, circulații separate pentru public, sportivi și presă, precum și un o parcare subterană pe două niveluri. Costurile, estimate la aproape 600 de milioane de lei, sunt atât ridicate tocmai din cauza acestor cerințe tehnice: lucrări ample de terasamente, structură masivă, zone subterane extinse și amenajări exterioare complexe.
În prezent nu există nicio perspectivă realistă ca municipalitatea să poată construi stadionul proiectat. Costul estimat depășește 120 de milioane de euro, ceea ce l-ar transforma în unul dintre cele mai scumpe stadioane din țară. Guvernul a anunțat deja că nu mai finanțează integral astfel de investiții, iar cofinanțarea locală, de ordinul zecilor de milioane de euro, este imposibil de susținut din bugetul Bacăului. În ciuda acestui context, documentația urbanistică merge mai departe și se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc vineri, 28 noiembrie.
Alte terenuri sensibile sunt menținute în afara PUZ-ului, în timp ce stadionul vine la pachet cu blocuri de 13 și 14 etaje
A doua problemă majoră privește modul în care documentul tratează vecinătățile stadionului. Zonele cele mai expuse presiunii imobiliare nu sunt reglementate de PUZ-ul nou, fiind lăsate cu reglementările „conform PUG”, fără restricții sau precizări suplimentare. Este vorba despre parcele pentru care, în anii precedenți, au existat deja intenții sau documentații de urbanism pentru construcția de blocuri de locuințe colective, deși PUG-ul le încadrează ca spații verzi sau zone pentru agrement. În cazul acesta sunt mai multe parcele de pe strada Mărășești (zona benzinăriei) și de pe strada Stadionului (zona Sălii Sporturilor).
Terenurile pentru care au fost propuse, în diverse momente, ansambluri rezidențiale, inclusiv proiecte de blocuri P+5 sau turnuri de până la 8 sau 10 etaje, nu sunt integrate în PUZ-ul stadionului. În consecință, investitorii pot reveni oricând cu un PUZ separat, fără ca documentul supus votului să stabilească vreo limitare clară. Primăria anunță că acest PUZ „închide definitiv discuțiile despre imobiliare”, însă exact zonele disputate rămân în afara oricărei reglementări noi, în timp ce alte două blocuri de 13, respectiv 14 etaje apar chiar pe suprafața reglementată, în imediata vecinătate a stadionului propus.
Regenerarea sportivă promisă nu apare în documentație
Deși declarațiile publice ale edililor pun accent pe crearea unei zone sportive coerente, cu stadion, bazin de înot, sală de atletism și sală de sporturi în același loc, PUZ-ul nu tratează aceste funcțiuni ca pe un ansamblu unitar. Limita zonei reglementate este acum redusă la 165.475 mp, iar restul suprafeței studiate (aproape 200.000 mp) rămâne la nivelul reglementărilor generale ale PUG-ului din 2012. Terenuri sportive existente, spații verzi și parcele cu statut incert sunt lăsate în afara reglementării principale, ceea ce fragmentează zona și menține incertitudinea urbanistică. Așadar, noul PUZ reglementează doar perimetrul strict al stadionului, nu și funcțiunile care ar trebui să îi fie complementare.
Primarul Lucian Stanciu-Viziteu susține că PUZ-ul va pune punct o dată pentru totdeauna discuțiilor despre orice interese imobiliare în aceasta zonă: Îmi doresc să avem acolo doar o zona sportivă și de agrement, plus toate funcțiunile necesare, adică terenuri de sport, spații de cazare și antrenament, locuri de parcare. În plus, edilul a anunțat că suprafața de spații verzi va crește de la 109 mii la 127 mii de metri pătrați, însă acest lucru s-ar întâmpla doar dacă proiectul stadionului va fi finanțat și apoi realizat. Zona principală vizată de extinderea spațiilor verzi ar fi perimetrul fostului Orășel al copiilor, în prezent ocupat de mai multe terenuri private neîngrijite.
Grupul de inițiativă „Protejați spațiile verzi Bacău”, format din mai multe asociații din zona Cornișa-Stadionului, susține că PUZ-ul nu protejează zona stadionului, ci lasă descoperite tocmai terenurile cele mai vulnerabile. În analiza pe care au publicat-o ieri pe Facebook, aceștia arată că mai multe suprafețe încadrate de PUG ca spații verzi sau zone sportive sunt scoase din aria PUZ-ului și rămân reglementate minimal, ceea ce permite reluarea unor proiecte imobiliare propuse în anii trecuți: „documentul nu garantează caracterul sportiv al zonei și nu oferă nicio protecție reală spațiilor verzi„.
4 ani de la atribuirea contractului, 3 de la prima dezbatere pentru PUZ
Întârzierea de patru ani a proiectului nu se reflectă într-o documentație mai riguroasă sau mai coerentă. Observațiile specialiștilor și ale grupurilor civice din 2022 și 2023, care solicitau integrarea întregii zone sportive și protejarea spațiilor verzi, nu au fost incluse în varianta finală. La fel, primul aviz negativ al Comisiei tehnice de urbanism (CTATU) nu a produs modificări substanțiale în privința volumetriilor propuse sau a rolului real al PUZ-ului.
În forma actuală, documentul produce două efecte certe, și anume că menține indicatorii pentru clădirile înalte propuse în imediata apropiere a stadionului și lasă fără protecție urbanistică terenurile cele mai căutate de investitori. Ceea ce rămâne neclar și este de așteptat să facă obiectul dezbaterilor din plenul Consiliului Local este modul în care acest PUZ ar putea contribui la construcția efectivă a stadionului, în condițiile în care nu există finanțare, nu există vreun acord guvernamental și practic nu există niciun orizont realist de implementare.
Comentarii
Daniel a zis
Aș avea două întrebări:
1. Dacă stadionul nu se poate face, cele 2 turnuri pot fi construite?
2. În vechiul studiu, stadionul era prevăzut cu pistă olimpică de atletism. În urma cu câteva luni, vorbind despre stadion, edilul a spus că vrea să renunțe la pistă pjentru a reduce costurile. În PUZ, stadionul este sau nu cu pistă
Cristian Ghinghes a zis
1. Da, indicatorii urbanistici fiind aprobați.
2. Da, include pista, tema de proiectare a rămas aceeași.
Daniel a zis
Înseamnă că tot ce declară acest primar este doar pentru a amăgi audiență. Adică, zero încredere!
Și încă ceva care nu are legătură cu subiectul: schema cu diplome, să le spunem ciudate, de la USR am mai întâlnit-o undeva! Oare unde?
NICUSOR GEAM a zis
Accesul la aceasta huiduma este facut pe o straduta cu cate doua benzi pe sens, deci total insuficient. Cei mai in varsta isi amintesc cum arata centrul atunci cand, in urma cu vreo cincizeci de ani, Bacaul avea echipa de fotbal competitiva si un derbi cu Steaua, de pilda, aduna cam 15000 de spectatori. Era un fluviu enorm de lume care efectiv sufoca centrul vreme de circa o ora, lumea circuland si pe carosabil, si pe trotuar, pe unde putea.
Laudabila, insa, initiativa primarului Corcoteu de a infiinta cateva incaperi dedicate pentru colegii sai de partid, denumite camere VIP. Very Important Papagal. O sa fie pline. La fel ca si puscariile, dupa ce se termina circul.
123 a zis
Si pe National Arena se blocheaza bulevarde intregi in jurul stadionului cand e meci mare. Si in Iasi la un meci sold-out se blocheaza Copoul. La evenimente sportive majore care aduna mii / zeci de mii de oameni, asta se intampla oriunde. Tot doua benzi pe sens ai si in exemplele pe care ti le-am spus.
Basil a zis
Bravo!!! Ai mare dreptate.
Cetatean a zis
Dacă exista voința reală pentru păstrarea zonei „parcului olimpic” pentru practicarea sportului, lucrurile erau simple:
– se expropriau terenurile pe care au pus mana diverși indivizi din Bacau;
– Consiliul Județean nu ar fi construit parcul atletic in afara orașului (in spatele gării), ci il făceau exact in zona Stadion, Sala Atletism, Bazin;
– nu se dădeau autorizații de constructie pentru încă un bloc de 10 et langa SIF si Univ G. Bacovia, plus alte clinici private, cluburi, biserica in partea cealaltă a zonei.
Toți decideții din administrația locala si judeteana au câte un interes imobiliar mai mic sau mai mare in zona. Indiferent de culoarea politica, interesul lor personal primează in detrimentul interesului nostru, al contribuabililor.
Din pacate, tot omul de rand va suporta costurile ulterioare ale resisteatizarii traficului din zona. Soluțiile vor fi complexe si extrem de scumpe, locuitorii vor plăti pentru diverse poduri, pasarele, giratorii etc, care vor costa bugetul local mai mult decat investiția asa-zisilor dezvoltatori imobiliari.
Sava a zis
Fraților … voi încă aveți de gând să cumpărați apartamente în Bacău ? Uitați-vă la bani și mai ieșiți din regiunea asta să vă faceți idee ce greșeală …
parandărăt luciosu a zis
mai duceți-vă dracului cu blocurile voastre
Basil a zis
Bacauani, uitati-va acum ce infernala e circulatia in zona Tic-tac si ganditi-va ce dezastru va fi dupa ce vor construi stadionul.
Cea mai buna solutie este sa-l construiasca in zona fostei fabrici de hartie Letea sau oriunde in alta parte. Ce mare echipa de fotbal va avea Bacaul ca sa se risipeasca atatia bani pe un mastodont? Acest oras are cu totul alte prioritati. Vizitiule lasa-ne cu prostiile tale ca pe tine te doare la basca de Bacau.
stan a zis
Daca vreti sa va convingeti de gradul de ocupare al blocurilor de locuinte , puteti sa observati seara , cand se aprind luminile , cate camere sunt luminate si cate sunt pe intuneric . In zona centrala sunt blocuri cu mai mult de trei sferturi din ferestre intunecate complet . Se pune intrebarea cine ar urma sa locuiasca in noile blocuri minunate : srilankezii , bangladeshienii , nepalezii sau poate pakistanezii care vor veni sa munceasca pe meleagurile noastre . Eu suspectez de mai multa vreme ca primaria , a devenit un asezamant pentru persoane cu nevoi speciale , manipulata de diferite grupuri de sarlatani .Populatia municipiului Bacau in 1990 era 235000 locuitori , la ultimul recensamant era de 117000 , iar in ritmul actual de depopulare vom ajunge ce am fost candva ,mai putini decat locuitorii din Tecuci . Cine ar urma sa joace pe stadionul de 120milioane de euro ? Cumva echipele care inoata acum prin esaloanele inferioare ? Imi imaginez in viitor un meci F.C.Bubu – Internationale Milano !