ANALIZĂ. PUZ-ul stadionului de 120 de milioane de euro intră în Consiliul Local. Documentația ocolește terenurile vizate de dezvoltatori și propune în continuare blocuri de 13 și 14 etaje

Consiliul Local Bacău este chemat vineri să aprobe Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea Stadionului Municipal, document elaborat de biroul Dico & Țigănaș. Este finalul unui proces început în 2021, prelungit cu trei ani față de calendarul inițial, și care, până în prezent, nu a reușit să obțină vreun răspuns clar cu privire la finanțarea obiectivului.

PUZ pentru un stadion ipotetic, dar cu efecte urbanistice foarte concrete

Varianta de PUZ care ajunge acum la vot este a doua versiune, suferind modificări majore față de versiunea din 2022, cea prezentată publicului la prima dezbatere publică. Cea mai vizibilă schimbare este eliminarea unei subzone identificate în 2022 drept „zonă verde de protecție” (P.pp). În documentația actuală, această categorie a dispărut complet, iar suprafețele respective sunt reclasificate ca zone pentru instituții publice, servicii sau circulații. Suprafața totală de spații verzi reglementate scade față de varianta precedentă, iar inelul de protecție verde din sudul zonei vizate este înlocuit cu funcțiuni construibile.

În paralel, PUZ-ul păstrează neschimbate două zone marcate drept IS* pe terenurile de sport din spatele stadionului, unde sunt propuse clădiri înalte, cu indicatori urbanistici ridicați (POT 50%, CUT 4 și înălțimi care pot ajunge la 60-65 de metri). Acestea au fost criticate în trecut de Comisia Tehnică de Urbanism, dar administrația nu a renunțat la ele.

Documentația descrie un stadion cu o capacitate de 20.000 de locuri, proiectat integral nou, după demolarea totală a structurii existente. Volumetria propusă ajunge la o înălțime de aproape 29 de metri, iar ansamblul include corpuri suplimentare, cu spații VIP, un corp de cazare cu regim mare de înălțime, circulații separate pentru public, sportivi și presă, precum și un o parcare subterană pe două niveluri. Costurile, estimate la aproape 600 de milioane de lei, sunt atât ridicate tocmai din cauza acestor cerințe tehnice: lucrări ample de terasamente, structură masivă, zone subterane extinse și amenajări exterioare complexe.

În prezent nu există nicio perspectivă realistă ca municipalitatea să poată construi stadionul proiectat. Costul estimat depășește 120 de milioane de euro, ceea ce l-ar transforma în unul dintre cele mai scumpe stadioane din țară. Guvernul a anunțat deja că nu mai finanțează integral astfel de investiții, iar cofinanțarea locală, de ordinul zecilor de milioane de euro, este imposibil de susținut din bugetul Bacăului. În ciuda acestui context, documentația urbanistică merge mai departe și se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc vineri, 28 noiembrie.

Alte terenuri sensibile sunt menținute în afara PUZ-ului, în timp ce stadionul vine la pachet cu blocuri de 13 și 14 etaje

A doua problemă majoră privește modul în care documentul tratează vecinătățile stadionului. Zonele cele mai expuse presiunii imobiliare nu sunt reglementate de PUZ-ul nou, fiind lăsate cu reglementările „conform PUG”, fără restricții sau precizări suplimentare. Este vorba despre parcele pentru care, în anii precedenți, au existat deja intenții sau documentații de urbanism pentru construcția de blocuri de locuințe colective, deși PUG-ul le încadrează ca spații verzi sau zone pentru agrement. În cazul acesta sunt mai multe parcele de pe strada Mărășești (zona benzinăriei) și de pe strada Stadionului (zona Sălii Sporturilor).

Terenurile pentru care au fost propuse, în diverse momente, ansambluri rezidențiale, inclusiv proiecte de blocuri P+5 sau turnuri de până la 8 sau 10 etaje, nu sunt integrate în PUZ-ul stadionului. În consecință, investitorii pot reveni oricând cu un PUZ separat, fără ca documentul supus votului să stabilească vreo limitare clară. Primăria anunță că acest PUZ „închide definitiv discuțiile despre imobiliare”, însă exact zonele disputate rămân în afara oricărei reglementări noi, în timp ce alte două blocuri de 13, respectiv 14 etaje apar chiar pe suprafața reglementată, în imediata vecinătate a stadionului propus.

Regenerarea sportivă promisă nu apare în documentație

Deși declarațiile publice ale edililor pun accent pe crearea unei zone sportive coerente, cu stadion, bazin de înot, sală de atletism și sală de sporturi în același loc, PUZ-ul nu tratează aceste funcțiuni ca pe un ansamblu unitar. Limita zonei reglementate este acum redusă la 165.475 mp, iar restul suprafeței studiate (aproape 200.000 mp) rămâne la nivelul reglementărilor generale ale PUG-ului din 2012. Terenuri sportive existente, spații verzi și parcele cu statut incert sunt lăsate în afara reglementării principale, ceea ce fragmentează zona și menține incertitudinea urbanistică. Așadar, noul PUZ reglementează doar perimetrul strict al stadionului, nu și funcțiunile care ar trebui să îi fie complementare.

Primarul Lucian Stanciu-Viziteu susține că PUZ-ul va pune punct o dată pentru totdeauna discuțiilor despre orice interese imobiliare în aceasta zonă: Îmi doresc să avem acolo doar o zona sportivă și de agrement, plus toate funcțiunile necesare, adică terenuri de sport, spații de cazare și antrenament, locuri de parcare. În plus, edilul a anunțat că suprafața de spații verzi va crește de la 109 mii la 127 mii de metri pătrați, însă acest lucru s-ar întâmpla doar dacă proiectul stadionului va fi finanțat și apoi realizat. Zona principală vizată de extinderea spațiilor verzi ar fi perimetrul fostului Orășel al copiilor, în prezent ocupat de mai multe terenuri private neîngrijite.

Grupul de inițiativă „Protejați spațiile verzi Bacău”, format din mai multe asociații din zona Cornișa-Stadionului, susține că PUZ-ul nu protejează zona stadionului, ci lasă descoperite tocmai terenurile cele mai vulnerabile. În analiza pe care au publicat-o ieri pe Facebook, aceștia arată că mai multe suprafețe încadrate de PUG ca spații verzi sau zone sportive sunt scoase din aria PUZ-ului și rămân reglementate minimal, ceea ce permite reluarea unor proiecte imobiliare propuse în anii trecuți: „documentul nu garantează caracterul sportiv al zonei și nu oferă nicio protecție reală spațiilor verzi„.

4 ani de la atribuirea contractului, 3 de la prima dezbatere pentru PUZ

Întârzierea de patru ani a proiectului nu se reflectă într-o documentație mai riguroasă sau mai coerentă. Observațiile specialiștilor și ale grupurilor civice din 2022 și 2023, care solicitau integrarea întregii zone sportive și protejarea spațiilor verzi, nu au fost incluse în varianta finală. La fel, primul aviz negativ al Comisiei tehnice de urbanism (CTATU) nu a produs modificări substanțiale în privința volumetriilor propuse sau a rolului real al PUZ-ului.

În forma actuală, documentul produce două efecte certe, și anume că menține indicatorii pentru clădirile înalte propuse în imediata apropiere a stadionului și lasă fără protecție urbanistică terenurile cele mai căutate de investitori. Ceea ce rămâne neclar și este de așteptat să facă obiectul dezbaterilor din plenul Consiliului Local este modul în care acest PUZ ar putea contribui la construcția efectivă a stadionului, în condițiile în care nu există finanțare, nu există vreun acord guvernamental și practic nu există niciun orizont realist de implementare.