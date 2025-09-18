Andreea Negru, șefa de cabinet a primarului Viziteu, va fi noul prefect al județului Bacău

USR preia de la PSD funcția de prefect al județului Bacău, deținută de Claudiu Ilișanu. Schimbări similare vor fi în București, Timiș și Botoșani. Decizia a fost luată în ședința coaliției de miercuri și urmează ca PSD să cedeze trei funcții, iar PNL una.
Rocada ar fi trebuit să aibă loc încă din vară, direct proporțional cu noua componență a coaliției de guvernare. Decizia a fost, însă, amânată, după ce USR a boicotat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu, ceea ce a creat tensiuni în coaliție.
În cazul județului Bacău, USR o are pregătită pentru funcția de prefect pe Andreea Negru (foto), șefa de cabinet a primarului Lucian Stanciu-Viziteu și fostă candidată la funcția de deputat la alegerile parlamentare trecute. Andreea Negru are 41 de ani și e absolventă a Facultății de Filozofie din cadrul Universității Al. I Cuza din Iași. Înainte de cariera politică a lucrat în presa locală.
Comentarii
SEPTEP a zis
Belea mare…AM BELIT P***A,cu asta la conducerea prefecturi.NU VA FACE NIMIC.Eh,asta e.
NEURON a zis
CA SA FII PREFECT NICI NU ITI TREBUIE EXPERIENTA?
ana a zis
Bacăul , după ce a fost hazna pesedistă, apoi hanzna pnl-istă, acum e hazna usr-istă! Urătoarea stație: haznaua hauristă!
Dani a zis
Cancerul USR ist se extinde.
Zambuccian Colomida a zis
Stai, ca nu pricep. Deci doamna a facut o facultate, si nu una particulara, dupa care ce anume ? S-a angajat in PRESA LOCALA ? La ce ziar, Doamne iarta-ma ? La ce televiziune ? La radio ?! Cum adica ? Hai ca de-abia astept sa ii lecturez CV-ul.
Dincolo de acest aspect, nu inteleg ce se intampla cu PSD. Prezenta USR la aceasta guvernare este absolut inutila, se putea face guvern cu sustinere parlamentara majoritara fara sa fie primita in coalitie aceasta formatiune politica sinistra. Chestia cu vai, tre sa facem o larga coalitie pro-europeana este de un penibil infricosator. USR nu este partid pro-european, are naravuri nord-coreene, fascistoide, antidemocratice.
Cu toate acestea, PSD – care a castigat alegerile – sta in patru labe si se gudura in fata acestei plosnite. Auzi, deci USR primeste posturi de prefect ! Care e motivul ? Ca sa nu cumva sa plece useristii de la guvernare ? Pai pot sa plece, ca sustinerea parlamentara a guvernului romana majoritara !
Singura explicatie logica este ca USR, prin Nicusor, are la dispozitie instrumente de santaj cu care isi bate hoc de PSD ca de o parasuta de pe centura. Dosare, ceva. Asta tre sa fie.
Urata meserie, cea ce prostituata ! Naspa sa ti-o traga toti nespalatii ! Rusine, PSD !
cristian a zis
ordin pe unitate :))))
Laureta Capăt a zis
Facultatea de filosofie este cea mai bună pentru a deveni prefect perfect!
E nevoie de multe filosofii pentru a manageria un județ!
#Susțin!!!
marius a zis
Nu va mai agitati. La ce prefecti am avut, la ce va asteptati?