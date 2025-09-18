Andreea Negru, șefa de cabinet a primarului Viziteu, va fi noul prefect al județului Bacău

USR preia de la PSD funcția de prefect al județului Bacău, deținută de Claudiu Ilișanu. Schimbări similare vor fi în București, Timiș și Botoșani. Decizia a fost luată în ședința coaliției de miercuri și urmează ca PSD să cedeze trei funcții, iar PNL una.

Rocada ar fi trebuit să aibă loc încă din vară, direct proporțional cu noua componență a coaliției de guvernare. Decizia a fost, însă, amânată, după ce USR a boicotat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu, ceea ce a creat tensiuni în coaliție.

În cazul județului Bacău, USR o are pregătită pentru funcția de prefect pe Andreea Negru (foto), șefa de cabinet a primarului Lucian Stanciu-Viziteu și fostă candidată la funcția de deputat la alegerile parlamentare trecute. Andreea Negru are 41 de ani și e absolventă a Facultății de Filozofie din cadrul Universității Al. I Cuza din Iași. Înainte de cariera politică a lucrat în presa locală.