Andreea Negru (USR), numită oficial prefect al Bacăului. „Românii au transmis un mesaj foarte clar prin votul din ultimul an!”

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, numirea a patru prefecți în Botoșani, Timiș, Bacău și București, posturi care au revenit USR după negocierile din Coaliția de guvernare. Andreea Negru, actuala șefă de cabinet a primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, urmează să depună jurământul vineri.

Prefecții propuși de USR: București – Nistor Andrei; Timiș – Micicoi Cornelia-Elena; Bacău – Negru Andreea; Botoșani – Curelariu Raluca-Ștefania. Anterior, funcția de prefect al Bucureștiului a fost ocupată de Mugur Mihai Toader (PSD), în Timiș de Mihai Ritivoiu (PSD), în Bacău de Claudiu Augustin Ilișanu (PSD), iar prefectul din Botoșani fusese propus de PNL – Dan Nechifor.

Andreea Negru, fostă șefă de cabinet în primăria condusă de liderul USR, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, are 41 de ani și a absolvit Facultatea de Filozofie din Iași. Înainte să intre în politică, Negru a lucrat în presa locală (2008-2016), fiind al treilea om de presă care ajunge în acest post, iar la alegerile generale a candidat pe lista USR pentru Camera Deputaților.

„Obiectivul meu principal în acest mandat este ca instituțiile pe care le coordonez să ofere servicii publice mai bune, mai rapide și mai corecte. Pentru asta, voi colabora deschis cu toți cei care împărtășesc aceleași valori și aceeași viziune și voi avea o atitudine fermă față de cei care se opun reformei. Românii au transmis un mesaj foarte clar prin votul din ultimul an. Nu există alternativă, fie mergem împreună pe drumul modernizării, fie rămânem blocați într-un trecut care nu mai are ce să ne ofere”, a declarat Andreea Negru, pentru Ziarul de Bacău.

De asemenea, Coaliția urmează să împartă și posturile de subprefecți, după cum urmează: PSD – 27, PNL – 15, USR – 13, UDMR – 7. În acest moment, județul Bacău are doi subprefecți: Emilia Gal (UDMR) și Gabriel-Stănică Lupu (PNL).