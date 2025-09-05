Ziarul de Bacău

Angajăm electricieni calificați 

Responsabilități:

  • Montarea și conectarea instalațiilor electrice și a echipamentelor conform planurilor tehnice;
  • Respectarea normelor de siguranță în lucrul cu instalațiile electrice;
  • Colaborarea cu ceilalți colegi pentru finalizarea proiectelor la timp.

Cerințe:

  • Calificare sau experiență în domeniu;
  • Cunoștințe de instalații electrice de joasă tensiune;
  • Capacitatea de a lucra după scheme și planuri;
  • Seriozitate, atenție la detalii și responsabilitate.

Beneficii:

  • Salariu atractiv + bonusuri de performanță
  • Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  • Posibilitatea de a lucra în proiecte variate;
  • Program de lucru fix, de luni până vineri 07:00 – 16:00 (o ora pauza de masa).

Contactează-ne la nr. de telefon 0729.444.446, vino la interviu și hai să ne cunoaștem!

