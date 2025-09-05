Angajăm electricieni calificați 

Responsabilități:
- Montarea și conectarea instalațiilor electrice și a echipamentelor conform planurilor tehnice;
- Respectarea normelor de siguranță în lucrul cu instalațiile electrice;
- Colaborarea cu ceilalți colegi pentru finalizarea proiectelor la timp.
Cerințe:
- Calificare sau experiență în domeniu;
- Cunoștințe de instalații electrice de joasă tensiune;
- Capacitatea de a lucra după scheme și planuri;
- Seriozitate, atenție la detalii și responsabilitate.
Beneficii:
- Salariu atractiv + bonusuri de performanță
- Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- Posibilitatea de a lucra în proiecte variate;
- Program de lucru fix, de luni până vineri 07:00 – 16:00 (o ora pauza de masa).
Contactează-ne la nr. de telefon 0729.444.446, vino la interviu și hai să ne cunoaștem!
