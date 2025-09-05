Angajăm electricieni calificați 

Responsabilități:

Montarea și conectarea instalațiilor electrice și a echipamentelor conform planurilor tehnice;

Respectarea normelor de siguranță în lucrul cu instalațiile electrice;

Colaborarea cu ceilalți colegi pentru finalizarea proiectelor la timp.

Cerințe:

Calificare sau experiență în domeniu;

Cunoștințe de instalații electrice de joasă tensiune;

Capacitatea de a lucra după scheme și planuri;

Seriozitate, atenție la detalii și responsabilitate.

Beneficii:

Salariu atractiv + bonusuri de performanță

Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

Posibilitatea de a lucra în proiecte variate;

Program de lucru fix, de luni până vineri 07:00 – 16:00 (o ora pauza de masa).

Contactează-ne la nr. de telefon 0729.444.446, vino la interviu și hai să ne cunoaștem!