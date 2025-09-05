Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Locuri de muncă / Angajăm instalatori cu experiență

Angajăm instalatori cu experiență

Lasă un comentariu

Responsabilități:

  • Montaj instalații sanitare ;
  • Asigurarea respectării normelor de calitate și siguranță;
  • Colaborarea cu echipa pentru finalizarea lucrărilor conform termenelor stabilite.

Cerințe:

  • Experiență în domeniu (instalații sanitare/termice);
  • Cunoștințe tehnice solide și abilități practice;
  • Seriozitate și dorință de muncă.

Beneficii:

  • Pachet salarial atractiv + bonusuri;
  • Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  • Program de lucru fix, de luni până vineri 07:00 – 16:00 (o ora pauza de masa);
  • Mediu de lucru profesionist.

Contactează-ne la nr. de telefon 0729.444.446, vino la interviu și hai să ne cunoaștem!

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *