Angajăm instalatori cu experiență

Responsabilități:
- Montaj instalații sanitare ;
- Asigurarea respectării normelor de calitate și siguranță;
- Colaborarea cu echipa pentru finalizarea lucrărilor conform termenelor stabilite.
Cerințe:
- Experiență în domeniu (instalații sanitare/termice);
- Cunoștințe tehnice solide și abilități practice;
- Seriozitate și dorință de muncă.
Beneficii:
- Pachet salarial atractiv + bonusuri;
- Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- Program de lucru fix, de luni până vineri 07:00 – 16:00 (o ora pauza de masa);
- Mediu de lucru profesionist.
Contactează-ne la nr. de telefon 0729.444.446, vino la interviu și hai să ne cunoaștem!
Lasă un răspuns