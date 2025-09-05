Angajăm instalatori cu experiență

Responsabilități:

Montaj instalații sanitare ;

Asigurarea respectării normelor de calitate și siguranță;

Colaborarea cu echipa pentru finalizarea lucrărilor conform termenelor stabilite.

Cerințe:

Experiență în domeniu (instalații sanitare/termice);

Cunoștințe tehnice solide și abilități practice;

Seriozitate și dorință de muncă.

Beneficii:

Pachet salarial atractiv + bonusuri;

Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

Program de lucru fix, de luni până vineri 07:00 – 16:00 (o ora pauza de masa);

(o ora pauza de masa); Mediu de lucru profesionist.

Contactează-ne la nr. de telefon 0729.444.446, vino la interviu și hai să ne cunoaștem!