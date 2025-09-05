Ziarul de Bacău

Angajăm vopsitori industriali cu sau fără experiență 

Cerințe:

  • Experiență anterioară în vopsirea industrială (airless, pistol, pensulă) – reprezintă un avantaj
  • Cunoștințe despre pregătirea suprafețelor pentru vopsire
  • Atenție la detalii și respectarea normelor de siguranță
  • Seriozitate și dorință de muncă

Responsabilități:

  • Vopsirea containerelor conform specificațiilor
  • Pregătirea suprafețelor înainte de vopsire
  • Verificarea calității finisajului

Ce îți oferim?

  • Salariu atractiv + bonusuri de performanță
  • Contract de muncă pe perioadă nedeterminată
  • Mediu de lucru sigur și stabil de Luni-Vineri – 07:00 – 16:00 (o ora pauza de masa)
  • Echipament de protecție și instruire profesională

Contactează-ne la nr. de telefon 0729.444.446, vino la interviu și hai să ne cunoaștem!

