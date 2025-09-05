Angajăm vopsitori industriali cu sau fără experiență 

Cerințe:

Experiență anterioară în vopsirea industrială (airless, pistol, pensulă) – reprezintă un avantaj

Cunoștințe despre pregătirea suprafețelor pentru vopsire

Atenție la detalii și respectarea normelor de siguranță

Seriozitate și dorință de muncă

Responsabilități:

Vopsirea containerelor conform specificațiilor

Pregătirea suprafețelor înainte de vopsire

Verificarea calității finisajului

Ce îți oferim?

Salariu atractiv + bonusuri de performanță

Contract de muncă pe perioadă nedeterminată

Mediu de lucru sigur și stabil de Luni-Vineri – 07:00 – 16:00 (o ora pauza de masa)

Echipament de protecție și instruire profesională

Contactează-ne la nr. de telefon 0729.444.446, vino la interviu și hai să ne cunoaștem!