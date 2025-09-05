Angajăm vopsitori industriali cu sau fără experiență 

Cerințe:
- Experiență anterioară în vopsirea industrială (airless, pistol, pensulă) – reprezintă un avantaj
- Cunoștințe despre pregătirea suprafețelor pentru vopsire
- Atenție la detalii și respectarea normelor de siguranță
- Seriozitate și dorință de muncă
Responsabilități:
- Vopsirea containerelor conform specificațiilor
- Pregătirea suprafețelor înainte de vopsire
- Verificarea calității finisajului
Ce îți oferim?
- Salariu atractiv + bonusuri de performanță
- Contract de muncă pe perioadă nedeterminată
- Mediu de lucru sigur și stabil de Luni-Vineri – 07:00 – 16:00 (o ora pauza de masa)
- Echipament de protecție și instruire profesională
Contactează-ne la nr. de telefon 0729.444.446, vino la interviu și hai să ne cunoaștem!
Lasă un răspuns