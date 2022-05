„Anghel Saligny” – votat în Camera Deputaților. USR, vot împotrivă. Mircea Fechet: USR rămâne un partid de birou, care nu înțelege nevoile reale ale comunităților

„O veste foarte bună pentru primarii din România. Programul Național de Investiții „Anghel Salingy” a trecut de votul Camerei Deputaților!”, a anunțat deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău.

„Asigurarea nevoilor de bază ar trebui să fie un drept al tuturor cetățenilor. În 2022, prea multe gospodării nu beneficiază de infrastructura esențială unui trai decent și PNL, prin acest program, vrea să schimbe în bine traiul comunităților. Dezvoltarea locală nu trebuie să țină cont de culoare politică și nici de interese de partid”, potrivit liderului liberal.

Politizarea dezvoltării comunităților și nepăsarea arătată față de cetățeni a fost și astăzi politica USR PLUS. Reprezentanții USR PLUS Bacău din Parlament au votat ÎMPOTRIVA celui mai important proiect de modernizare al României care este desfășurat de Guvern în momentul de față. Asta, în condițiile în care primarul Municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, are proiecte depuse în PNI. Domnilor, nu mai faceți parte din același partid? Arătăm și noi puțină consecvență și, eventual, dacă nu e prea greu, grijă pentru cetățeni? USR PLUS pare că e deja format din două partide – unul care votează împotriva cetățenilor la nivel național și unul care înțelege importanța și beneficiile programului pe plan local.

Știți cum i-au numit parlamentarii USR PLUS pe cei care au depus proiecte și vor beneficia de aceste fonduri? „Baroni”. Mă întreb cât tupeu să ai să numești BARONI primarii de comune din Bacău, din țară, care administrează localități fără apă potabilă.

Înțeleg că USR nu are mulți primari în țară, dar măcar pentru aceia câțiva puteau să nu atace cu atât de multă agresivitate sprijinul acordat lor. USR ne-a dovedit încă o dată că e doar un partid central, de birou, care nu înțelege nevoile reale ale comunităților din țară. Dacă s-ar fi obosit să meargă prin teritoriu ar fi văzut ceea ce vede cu toții, cum arată în realitate zona rurală. Altfel nu se explică votul de astăzi și ura împotriva modernizării.

Las mai jos doar câteva cifre, să înțelegem amploarea acestui Program. Guvernul Nicolae Ciucă a suplimentat luna trecută bugetul programului „Anghel Saligny”, suma totală alocată ajungând acum la 65,5 miliarde de lei. Județului Bacău i-au fost alocați aproximativ 1,6 miliarde de lei au fost alocați localităților din județul Bacău în cadrul Programul Național de Investiții „Anghel Salingy”. Suma reprezintă peste 600 de milioane de lei pentru proiecte privind apa și canalizarea, peste 813 milioane de lei pentru drumuri și poduri și aproape 200 de milioane de lei pentru extinderea rețelei de gaze naturale.

Despre asta e vorba în PNI – dezvoltare locală reală, cu fonduri și proiecte pentru serviciile de bază.

– deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău