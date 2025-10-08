Aniversariada Auchan continuă cu reduceri de până la peste 50% și peste 1.300 de oferte 

De 19 ani, Auchan transformă fiecare zi într-o competiție a ofertelor și reducerilor. Până pe 21 octombrie, în magazinele Auchan din toată țara găsești peste 1.300 de oferte la produsele care contează în bugetul familiei și reduceri de până la peste 50% la o selecție variată de articole.

Aniversariada Auchan aduce o gamă extinsă de produse pentru casă și masă, la prețuri avantajoase. De la alimente de bază, lactate și mezeluri, până la produse de curățenie, articole pentru casă sau jucării pentru cei mici, ofertele sunt gândite astfel încât să aducă economii reale familiilor.

Iată doar câteva dintre ofertele din magazinele Auchan:

Detergent capsule Persil 4 în 1, 13 spălări, 21,99 lei -39% reducere

Salam săsesc Cristim 450 g – 15.99 lei – 53% reducere

Roșii cuburi Dinadi 380 g, 2,99 lei – 48% reducere

Conservă de fasole O’Green 400 g, 3,99 lei –40% reducere

Pateu Capricii & Delicii 115 g, 2,69 lei –40% reducere

Biscuiți Rostar 460 g, 5,99 lei -53% reducere

Lapte Napolact 1,5 l, 11,99 lei –30% reducere

Domestos spumă spray 450 ml, 9,99 lei –50% reducere

Mr. Proper detergent universal 800 ml, 11,89 lei – 46% reducere

Bomboane de ciocolată M&M’s Crispy 187 g, 10,99 lei –48% reducere

Spirale Roland 100 g, 5,99 lei –41% reducere

Chipsuri Pringles 185 g, 8,99 lei –49% reducere

Reducerile nu lipsesc nici din categoria Jucării & timp liber, unde veți găsi sute de oferte avantajoase, precum 50% reducere la gamele LEGO (Formula 1, Minecraft), dar și la plușuri, mașinuțe și păpuși din gama One Two Fun. Oferta este completată de jocuri de societate, colecții de carte și kituri de creație și pictură.

Pentru planurile de vacanța de Crăciun, trolerele Airport (Linea și Linear) beneficiază de 25% reducere, iar pentru echiparea bucătăriei găsiți articolele din sticlă borosilicată – căni, cratițe și oale – cu prețuri ce pornesc de la 36,99 lei, în timp gama de articole marcă proprie Actuel aduce culori în tendințe, funcționalitate și prețuri accesibile.

Cumpărăturile la Auchan îți pot aduce premii în valoare de peste 220.000 lei

În semn de apreciere pentru loialitatea clienților, Auchan organizează până pe 21 octombrie și o tombolă specială, prin care membrii MyCLUB Auchan care folosesc cardul de fidelitate la cumpărături de minimum 190 lei sunt înscriși automat în marea tragere la sorți. În cadrul acesteia, clienții pot câștiga:

Premiul I: 10 câștigători × 19.000 lei cash în cont

Premiul II: 10 câștigători × 1.900 lei (vouchere pe cardul de fidelitate)

Premiul III: 100 câștigători × 190 lei (vouchere pe cardul de fidelitate)

Mai multe detalii despre evenimentele din această perioadă și tombola aniversară sunt disponibile pe www.auchan.ro.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu aproape 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 50 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile competitive, în fiecare zi.