Ansamblul Busuiocul continuă tradiția în Bacău. „Alaiul datinilor și obiceiurilor de iarnă”, ediția 2025, în Piața Tricolorului

Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” al Consiliului Județean Bacău anunță organizarea uneia dintre cele mai așteptate manifestări culturale ale iernii: „Alaiul datinilor și obiceiurilor de iarnă”, un eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor autentice românești.

Programat pentru sâmbătă, 27 decembrie 2025, de la ora 10:00, în Piața Tricolorului din Bacău, alaiul va reuni cete de colindători, urători, mascați și dansatori din județele Bacău, Iași, Vaslui, Botoșani și Vrancea. Publicul va putea urmări obiceiuri străvechi, costume tradiționale impresionante și momente artistice care readuc în prim-plan atmosfera plină de energie și simboluri a sărbătorilor de iarnă.

Organizatorii subliniază că evenimentul reprezintă o celebrare a spiritului comunitar și a bogăției culturale din Moldova, fiind totodată o invitație adresată băcăuanilor de a se bucura împreună de farmecul tradițiilor transmise din generație în generație.