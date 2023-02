CET S.A., prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT SPRL, organizează selecție de oferte pentru desființarea unei conducte de abur, Dn 700mm, in lungime de 1.995 ml si a unei conducte de condens Dn 300mm, in lungime de 2.109 ml, amplasate pe estacade in intravilanul municipiului Bacau precum și gestionarea deseurilor rezultate inclusiv valorificarea/eliminarea tuturor celorlalte deșeuri nemetalice rezultate. Conductele dezafectate ce urmează a fi dezmembrate se află pe aliniamentul CET S.A. din Bacău, str. Chimiei, nr. 6 pana la incinta CAF Letea (limita Statia de pompe interconectare). Pot participa la aceasta selectie de oferte operatorii persoane juridice autorizate privind colectarea si gestionarea deseurilor metalice si nemetalice rezultate. Pretul se oferteaza pe metru liniar in raport de masuratoarea mentionata mai sus. Operatorii interesati pot viziona bunurile și achiziționa Caietul de sarcini de la lichidatorului judiciar înainte de data expirării anunțului publicitar.

Caietul de sarcini, în valoare de 2.500 lei, fără TVA, se poate procura prin email sau de la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.11A, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, începând cu data de 01.02.2023.

Ofertele întocmite cu respectarea prevederilor caietului de sarcini (documente de calificare, oferta financiară, garanție participare) se vor depune la registratura lichidatorului până la data de 08.02.2023, ora 1600. Ofertele comunicate prin poștă sunt considerate în termen dacă au ajuns la sediul lichidatorului și confirmate de primire până la data și ora limită prevăzute în anunț. Orice ofertă primită după termenul de depunere a ofertelor nu va fi evaluată de organizator. Garanția de participare este de 10.000 lei și se constituie în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Ofertantul desemnat câștigător va constitui și preda Beneficiarului o garanție bancară de bună execuție în cuantuum de 10% din valoarea contractului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la semnarea contractului. Relații suplimentare: la tel. 0234.510.676 sau prin e-mail: office.sprl@sierraquadrant.ro