Primaria orasului Targu Ocna, in calitate de titular de proiect, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacerea si reabilitarea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundatiilor in orasul Targu Ocna, judetul Bacau”, si anume: proiectul NU se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str. Oituz, nr.23. Cod 600266, in zilele de luni pana joi, intre orele 8 -16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet :www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului , pana la data de 22.07.2022.