ANUNȚ – Acord de mediu

SC ARENA CITY CENTER SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul ‘Extindere centru comercial Arena Mall Bacau; Amenajari exterioare; Organizaree a executiei lucrarilor; Reclame luminoase ;’’ in municipiul Bacau, str. Stefan cel Mare, nr 28, nr Cadastral 90742.

Informatii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  ANMAP Bacau, str. Oituz,  nr. 23, municipiul Bacau si la sediul SC ARENA LAKESIDE RESIDENCES SRL din municipiul Bacau, strada Stefan cel Mare, nr 32, si in zilele de luni-joi, intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00. Observatiile publicului de primesc zilnic la sediul ANMAP Bacau

