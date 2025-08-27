Anunț acord de mediu – SC Arena Lakeside Residences SRL

‘SC ARENA LAKESIDE RESIDENCES SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul ‘’Construire ansamblu locuinte colective, amenajari exterioare; 1.1.1.c) executie bransamente; 1.1.1.d) imprejmuire teren; 1.1.1.f) organizarea lucrarilor de executie; 2. operatiuni cadastrale;’’ in municipiul Bacau, str. Stefan cel Mare, nr 32, nr Cadastral 89514.

Informatii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP Bacau, str. Oituz, nr. 23, municipiul Bacau si la sediul SC ARENA LAKESIDE RESIDENCES SRL din municipiul Bacau, strada Stefan cel Mare, nr 32, si in zilele de luni-joi, intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00. Observatiile publicului de primesc zilnic la sediul ANMAP Bacau