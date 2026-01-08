Ziarul de Bacău

Anunț Autorizație integrată de mediu Moldavia Farms SRL

S.C. MOLDOVA FARMS S.R.L, cu sediul în satul Scurta, com. Orbeni, str. Balastierei, nr. 984, jud. Bacău, anunță publicul interesat cu privire la organizarea ședinței de dezbarere publică, a solicitării de emitere a autorizaței integrate de mediu, pentru activitatea prevăzută în anexa 1, Legea 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6. Creșterea intensivă a pasărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste 40.000 de capete pentru păsări – Ferma găini  ouătoare, la punctul de lucru din sat Scurta, comuna Orbeni, județul Bacău.

Documentația de susținere a solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu se poate consulta la sediu ANMAP – DJM BACĂU din strada Oituz, nr 23 în zilele de luni- joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri 08:00 – 14:30 și pe site-ul https://djmbc.anmap.gov.ro .

Dezbaterea publică a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu, va avea loc la sediul societatii din satul Scurta, com. Orbeni, str. Balastierei, nr. 984, jud. Bacău în data de 29.01.2026 începând cu orele 11:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații, privind solicitarea autorizației integrate de mediu, la sediu ANMAP – DJM BACĂU din strada Oituz, nr 23, până la data de 29.01.2026.

