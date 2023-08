ANUNȚ. CRAB SA va efectua controle și verificări în teritoriu, la toți consumatorii din aria de operare

Compania Regionala de Apa Bacau S.A. cu sediul ni Bacau, str. Henri Coanda, nr. 2, jud. Bacau, prin reprezentantul sãu legal – Doru Constantin – director general, va aduce la cunostinta ca, in perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2023, va efectua controle si verificari in teritoriu, la toti consumatorii din aria de operare a CRAB SA cu urmatoarele obiective:

– actualizarea contractelor de furnizare/prestare a serviciului de apa si canalizare, legal incheiate, actualizarea bazei de date;

– valabilitatea verificarii metrologice a contorilor de bransament precum si sigilarea acestora;

De asemenea, reiteram conditile prevazute de Regulamentul Serviciului de Alimentare cu apa si canalizare – jud. Bacau:

-„Darea in functiune a bransamentului propriu de apa se face dupa incheierea contractului defurnizare / prestare a serviciului in nume propriu, in conformitate cu prevederile din contractual – cadru aprobat de ANRSC” (art. 109 al.3);

-„Realizarea de bransamente fara avizul operatorului este considerata clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz, atat pentru utilizator cat si pentru executantul lucrarii. In cazul conectarilor neautorizate operatorul va factura utilizatorului depistat in asemenea situatii un consum apa-canal calculat retroactiv pentru o perioada de 12 luni in sistem pausal, conform legislatiei in vigoare, la tarifele valabile la data constatarii ” (art. 109 al.4);

-,in cazul in care in localitate exista sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent daca au sau nu bransament propriu, au obligatia de a deversa apele uzate provenite din activitatile specific fiecarui tip de utilizator numai in reteaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament ” (art. 152 al. 1);

-„intretinerea, reparatiile si inlocuireatotala sau partiala a bransamentelor si contoarelor de bransament care nu au fost predate ca mijloc fix cad in sarcina utilizatorului. Tot in sarcina utilizatorilor este si verificarea metrologica, intretinerea, reparatia si inlocuirea contoarelor individuale„. (art. 109 a l7):

-„apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinata satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei…” (art.5 al. 1).